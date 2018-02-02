房思瑜是「飾品控」 玩蕭邦Happy珠寶玩上癮

房思瑜是飾品控， 玩蕭邦Happy系列珠寶玩上了癮。穿glimmer boutique黃色禮服搭蕭邦系列珠寶。（JOJ PHOTO攝影）

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中時
房思瑜是飾品控， 玩蕭邦Happy系列珠寶玩上了癮。穿glimmer boutique黑色套裝搭蕭邦系列珠寶。（JOJ PHOTO攝影）
蕭邦情人節珠寶Happy Diamonds全鑽式耳環，26萬6
（Chopard提供）
蕭邦情人節珠寶Happy Diamonds玫瑰金項鍊，9萬4
000元。（Chopard提供）

從模特兒出道的房思瑜外型亮麗，近幾年進軍演藝圈也有不錯的成績，這回進棚拍攝蕭邦（Chopard）珠寶的單元，看到蕭邦的經典Happy Diamond和Happy Heart珠寶時，忍不住開心尖叫: 「哇！Chopard耶！」

房思瑜是個超級「飾品控」，投資在項鍊、手環等珠寶飾品配件的預算，比起衣服、皮包鞋子還要多，可見她對蒐集珠寶飾品已到了狂熱的地步。

她笑說，每回出門穿好衣服、鞋子後，她會站在一整排的飾品前，思索該怎麼搭配項鍊、手環和戒指等飾品，好讓整體造型更加分，「我偏愛風格簡約的服裝，因此飾品非常重要，若沒有配戴飾品就會覺得渾身不對勁！」

只不過礙於治裝預算，房思瑜蒐藏的飾品都是裝飾用的輕珠寶，若必須出席正式場合，就會向媽媽借珠寶來配戴。印象中，爸爸曾在她生日時送她一只戒指，應該是她擁有唯一的真珠寶。

這回房思瑜受邀拍攝本報時尚專題，配戴蕭邦經典Happy Diamond和Happy Heart珠寶和珠寶腕表時，難掩興奮，尤其是Happy Diamond珠寶都有活動鑽石不停轉動，還會忍不住把玩起來，一口氣配戴了全系列項鍊、戒指，還以層層推疊的手法配戴手環，打造帥氣龐克風。

(中時)

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