建院5周年 安南醫院下階段打造醫學中心

台南市代理市長李孟諺（左五）與安南醫院院長林瑞模（右五）醫起刺破氣球，為安南醫院5周年慶生。（程炳璋攝）

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台南市代理市長李孟諺與安南醫院院長林瑞模握手致意。（程炳璋攝）

以南台灣第1家BOT方式建立的臺南市立安南醫院，2日歡慶建院5周年，院方在草創時期度過在地居民認同與護理人員荒，前年轉虧為盈，今年啟用第3大樓，總床數達1803床，下階段將以升級成社區醫學中心為目標。

安南醫院建院初期首先面臨醫病信賴感，以往習慣奔波至市區就醫的民眾，對剛成立的安南醫院並不熟悉，院方透過每年投入300場社區講座、健康篩檢服務等，爭取在地民眾的認同。

安南醫院初期經歷一波護理人員荒，離職率一度高於3成5，院方透過制度和工作福利的改善，穩定人力資源，離職率近年降至12%。

安南醫院成立後，聘請來自各大醫學中心名醫，這些醫界大咖重新在安南醫院建立醫療團隊，各科之間彼此橫向合作時都歷經陣痛，所幸各團隊都能打破成見，建立默契和文化，成軍5年來，磨合出最有效的運作模式。

台南市代理市長李孟諺認為安南醫院的成立採南台灣首創的BOT模式，不花政府一毛錢，由業者投資50億打造醫院，運作5年來，真正照顧安南區與安定區等區域的市民。院方成為雲嘉南唯一通過JCI國際認證的醫院，具備國際醫療水準。今年第3醫療大樓啟用，總床數達1800床，且其中有8成為健保床，證明院方不單為營利，還有公益目標。

安南醫院以刺破氣球方式為醫院歡慶5周年，下階段目標放在升級為社區醫學中心，院長林瑞模預計在5年內達成。

(中時)

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