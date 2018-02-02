《中時晚間快報》蕭淑麗退黨參選嘉義市長 藍喊話：回歸黨內提名機制

2018年02月02日 18:19 中時電子報 綜合報導

◎蕭淑麗退黨參選嘉義市長 藍喊話：回歸黨內提名機制

國民黨嘉義市長選情出現震撼彈，議長蕭淑麗今宣布退黨，以無黨籍參選。對此，國民黨發言人洪孟楷表示，國民黨仍希望任何有意參選黨員同志都能回歸黨內提名機制，再來做協調整合。

◎收益2552億元創新高 勞退新制紅包 每人1萬2

勞動基金收益數創新高，勞退新制可望領大紅包！去年勞動基金收益數史上最高，達2552億餘元，收益率7.59％也是史上第2高。勞動部勞動基金運用局評估，1116萬勞退新制個人帳戶中，平均每人可以獲得1萬2千6百餘元的大紅包，比前一年度增加2倍。

◎重度憂鬱症折磨 卡斯楚長子 連開7槍自盡

古巴已故革命領袖卡斯楚的長子費德爾因嚴重憂鬱症折磨，1日清晨連開七槍自盡，享年68歲。

◎2018讚聲演唱會 台日韓大馬歌手集結

「Voice Up Concert讚聲演唱會-讚聲不斷」將於2018年台北Legacy盛大舉行，演唱會從5月4日起至20日，每周五六日，一連舉辦10場歌手專場演出，由最佳男歌手蕭煌奇及唱作俱佳的魏如萱2位擔任華語區的領頭羊及壓軸，與四葉草、李宣榕、柯泯薰、李佳薇、Crispy脆樂團等7組實力派唱將共襄盛舉，將與韓國的Heize、Vanilla Acoustic及日本的PETROLZ一起打造首場國際級的讚聲演唱會。

(中時電子報)