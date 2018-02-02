《中時晚間快報》蕭淑麗退黨參選嘉義市長 藍喊話：回歸黨內提名機制

蕭淑麗退黨參選嘉義市長 藍喊話：回歸黨內提名機制

友善列印
中時電子報
綜合報導

◎蕭淑麗退黨參選嘉義市長 藍喊話：回歸黨內提名機制

國民黨嘉義市長選情出現震撼彈，議長蕭淑麗今宣布退黨，以無黨籍參選。對此，國民黨發言人洪孟楷表示，國民黨仍希望任何有意參選黨員同志都能回歸黨內提名機制，再來做協調整合。

◎收益2552億元創新高 勞退新制紅包 每人1萬2

勞動基金收益數創新高，勞退新制可望領大紅包！去年勞動基金收益數史上最高，達2552億餘元，收益率7.59％也是史上第2高。勞動部勞動基金運用局評估，1116萬勞退新制個人帳戶中，平均每人可以獲得1萬2千6百餘元的大紅包，比前一年度增加2倍。

◎重度憂鬱症折磨 卡斯楚長子 連開7槍自盡

古巴已故革命領袖卡斯楚的長子費德爾因嚴重憂鬱症折磨，1日清晨連開七槍自盡，享年68歲。

◎2018讚聲演唱會 台日韓大馬歌手集結

「Voice Up Concert讚聲演唱會-讚聲不斷」將於2018年台北Legacy盛大舉行，演唱會從5月4日起至20日，每周五六日，一連舉辦10場歌手專場演出，由最佳男歌手蕭煌奇及唱作俱佳的魏如萱2位擔任華語區的領頭羊及壓軸，與四葉草、李宣榕、柯泯薰、李佳薇、Crispy脆樂團等7組實力派唱將共襄盛舉，將與韓國的Heize、Vanilla Acoustic及日本的PETROLZ一起打造首場國際級的讚聲演唱會。

(中時電子報)

更多精彩內容，深度新聞報導盡在《翻爆》APP！
更多新聞請看中時電子報
綠能！中市太陽能候車亭210座全… 協和電廠2部機組最快明後年除役 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。