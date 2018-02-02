草屯鎮各界舉辦模範農民表揚大會 頒獎表揚186名模範農民、傑出農民與各績優人員

▲草屯農民節表揚大會，農會理事長陳文忠頒贈匾額給陳天色（右）、李明修（左）2位傑出農民，表彰他們對草屯農業的特殊貢獻。（楊樹煌攝）

友善列印
中時
▲草屯農會理事長陳文忠（中左）、總幹事蕭忠郁（中右）在農民節慶祝大會共同呈現該會榮獲全國百大精品的草農珠、四季福糧、農糧九九及糧食米藏等的成果。（楊樹煌攝）
▲草屯鎮各界慶祝農民節暨模範農民表揚大會後，進行栗南瓜料理品嚐會；圖為本屆栗南瓜品質評鑑獲特等獎的劉金源。（楊樹煌攝）

草屯鎮各界為慶祝農民節，今2日由草屯鎮農會、鎮公所、南投農田水利會聯合舉辦模範農民及績優農事人員表揚大會，共有186位優秀農民受獎，會中並特別頒贈匾額給陳天色、李明修等2位傑出農民及農青代表，以表彰並感謝他們對草屯鎮農業特殊的貢獻。

草屯鎮各界的模範農民表揚大會由草屯農會理事長陳文忠主持，該會總幹事蕭忠郁和理監事、會員代表、草屯鎮長洪國浩、南投農田水利會長林林庚辛還有縣政府農業處長陳瑞慶、縣議員簡賜勝、簡景賢、黃文君、林永鴻等都應邀列席，場面熱烈。

活動中除有歡樂無限的學童才藝表演，並由農會理事長陳文忠、總幹事蕭忠郁共同將該會榮獲全國百大精品的草農珠、四季福糧、農糧九九及糧食米藏等進行成果展現。同時頒獎表揚稻米達人陳天色、百大青年農民李明修，表彰他們對草屯鎮農業的特殊貢獻。

會中農會、公所、水利會等3大主辦單位也分別頒獎表揚186名模範農民、傑出農民、績優選聘任人員、會員代表、農事小組長、農事幹部、四健幹部、資深員工、行銷績優人員、門市部肥料、農藥銷售、花卉蔬果運銷績優人員及優秀水利幹部、績優家政幹部、員工和績優推廣人員。

最後則由草屯農會頒贈第三屆「美栗南瓜 美麗選拔」優質栗南瓜品質評鑑得獎的9位得獎人員，包括特等獎劉金源。頭等獎李文宏。貳等獎施維庭。三等獎鄧淙富、李義遠、簡崇德。優等獎廖晉愷、范茂松、林洽峰的獎金、獎牌後，全體人員在會場共同品嚐栗南瓜米粉、栗南瓜濃湯的歡樂聲中圓滿落幕。

(中時)

寒流報到趕辦年貨 宅配通寄件送… Da 823 Cicchetti義大利小料理 …

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。