草屯鎮各界舉辦模範農民表揚大會 頒獎表揚186名模範農民、傑出農民與各績優人員

2018年02月02日 18:39 中時 楊樹煌

▲草屯農會理事長陳文忠（中左）、總幹事蕭忠郁（中右）在農民節慶祝大會共同呈現該會榮獲全國百大精品的草農珠、四季福糧、農糧九九及糧食米藏等的成果。（楊樹煌攝）

▲草屯鎮各界慶祝農民節暨模範農民表揚大會後，進行栗南瓜料理品嚐會；圖為本屆栗南瓜品質評鑑獲特等獎的劉金源。（楊樹煌攝）

草屯鎮各界為慶祝農民節，今2日由草屯鎮農會、鎮公所、南投農田水利會聯合舉辦模範農民及績優農事人員表揚大會，共有186位優秀農民受獎，會中並特別頒贈匾額給陳天色、李明修等2位傑出農民及農青代表，以表彰並感謝他們對草屯鎮農業特殊的貢獻。

草屯鎮各界的模範農民表揚大會由草屯農會理事長陳文忠主持，該會總幹事蕭忠郁和理監事、會員代表、草屯鎮長洪國浩、南投農田水利會長林林庚辛還有縣政府農業處長陳瑞慶、縣議員簡賜勝、簡景賢、黃文君、林永鴻等都應邀列席，場面熱烈。

活動中除有歡樂無限的學童才藝表演，並由農會理事長陳文忠、總幹事蕭忠郁共同將該會榮獲全國百大精品的草農珠、四季福糧、農糧九九及糧食米藏等進行成果展現。同時頒獎表揚稻米達人陳天色、百大青年農民李明修，表彰他們對草屯鎮農業的特殊貢獻。

會中農會、公所、水利會等3大主辦單位也分別頒獎表揚186名模範農民、傑出農民、績優選聘任人員、會員代表、農事小組長、農事幹部、四健幹部、資深員工、行銷績優人員、門市部肥料、農藥銷售、花卉蔬果運銷績優人員及優秀水利幹部、績優家政幹部、員工和績優推廣人員。

最後則由草屯農會頒贈第三屆「美栗南瓜 美麗選拔」優質栗南瓜品質評鑑得獎的9位得獎人員，包括特等獎劉金源。頭等獎李文宏。貳等獎施維庭。三等獎鄧淙富、李義遠、簡崇德。優等獎廖晉愷、范茂松、林洽峰的獎金、獎牌後，全體人員在會場共同品嚐栗南瓜米粉、栗南瓜濃湯的歡樂聲中圓滿落幕。

(中時)