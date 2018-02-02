罹癌毒販荼毒他人 佯裝速食店外送員運毒

2018年02月02日 18:31 中時 葉書宏

警方查獲毒品、吸食工具。（葉書宏翻攝）

警方查獲毒品、吸食工具。（葉書宏翻攝）

40歲林姓男子綽號「四元」，長期以販毒為業，他見速食外送員配送食物，顯少遭警方攔查，竟吸收速食業者34歲賴姓員工，聯手建立運送毒品行銷網，透過賴嫌以偽裝速食業者發送旗下藥腳毒品，規避警方稽查。

新北市海山警分局獲報，經蒐證多時，即報請新北地方法院檢察署指揮偵辦，見時機成熟，持搜索票、拘票兵分多路，一舉破獲隱藏於板橋區社區大樓毒品販售據點，查扣相關犯毒事證，全案依違反毒品危害防制條例移請臺灣新北地方法院檢察署偵辦，並由專案小組持續追溯毒品上游。

據悉，林姓藥頭目前罹患癌癥，於警方查緝時原應赴院就診，但卻不愛惜生命，竟販賣毒品荼毒他人身體健康，家屬獲知林嫌因販賣毒品遭逮捕後，雖言語一直嚴厲譴責，但仍不忘叮囑林嫌天冷要注意身體，也希望林嫌能知道悔悟，配合警方將毒品上游查緝到案，以防止毒害蔓延。

海山警分局長王順益呼籲，毒品泯滅人們的良心，危害社會，使得家庭因此而破碎，更是時有所聞，讓我們永遠向毒品說「不」，若發現周遭涉毒情資，請勇於向警方舉發，為以淨化社會治安盡一分力！

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(中時)