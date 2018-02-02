好萊塢玉女娜妲麗華之死40年謎團將解？夫婿遭警列關係人

1981年11月28日，娜妲麗華搭上「輝煌號」遊艇後離奇墜海溺斃。官方當年以意外結案，但關於她的死因始終眾說紛紜。(美聯社)

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好萊塢一代玉女娜妲麗華與夫婿勞勃韋納曾兩度結婚，但他倆的愛情故事在1981年以悲劇告終。(美聯社)

好萊塢一代玉女紅星娜妲麗華(Natalie Wood)1981年溺斃，香消玉殞，得年僅43歲。2011年加州洛杉磯警方因接獲新事證，重啟對該案調查，經過6年多有了最新進展。洛杉磯警方1日表示，由於2名新的目擊證人現身，提供當局娜妲麗華溺斃前的時間序，證實她落水前，的確和夫婿─影星勞勃韋納發生爭吵，因此警方把最初的意外死亡改列離奇死亡，並把她現年87歲的前夫勞勃韋納列為關係人。

曾主演《西城故事》、《養子不教誰之過》、《天涯何處無芳草》等經典名片的娜妲麗華，1981年11月和另一半，邀請正和她合拍新片的影星克里斯多夫華肯，搭乘私人遊艇「輝煌號」前往加州卡塔利那島，歡度感恩節假期。但當天午夜，船長達佛恩和韋納發現娜妲麗華不見了，趕緊向加州海岸巡防隊報案。巡防隊次日早晨在附近海域發現娜妲麗華的遺體。

當年經檢警調查，判定娜妲麗華之死為意外，不過一直有傳聞指稱，娜妲麗華是遭謀害身亡，達佛恩幾年前回顧本案時聲稱，娜妲麗華失蹤前，他聽見她和韋納激烈爭吵，並聽到重擊聲，之後是一片寂靜。洛杉磯警局因此在2011年重啟調查。

警方1日說，韋納「持續更改他的說詞」，但他的版本「並不合情合理，」「我們現在知道他是她消失前最後見過的人，但他提供的案情細節，卻不如本案其他目擊證人來得多。」

(中時)

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