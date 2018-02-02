Da 823 Cicchetti義大利小料理 情人餐好「威」

2018年02月02日 18:39 工商 曾麗芳

「Da 823 Cicchetti義大利小料理」以提供各式義大利在地特色小食、義大利麵、燉飯等美食為主。（圖／曾麗芳）

「Da 823 Cicchetti義大利小料理」以提供各式義大利在地特色小食、義大利麵、燉飯等美食為主。（圖／曾麗芳）

「Da 823 Cicchetti義大利小料理」以提供各式義大利在地特色小食、義大利麵、燉飯等美食為主。（圖／曾麗芳）

今年西洋情人節剛巧落在除夕前一天，各大飯店、餐飲業者無不豐富菜色及專案包裝，以提升情人的慶祝意願。以今年甫開幕的「Da 823 Cicchetti義大利小料理」為例，迎接開店後的第一個情人節，特別推出「我愛你‧我餵你-威風情人餐」活動，只要預訂2人份情人餐，男生於用餐時，以店家提供的玩具手銬「套」住女友雙手，餵她吃一道料理，同時拍照打卡上傳FB，向世界宣告「套牢你、我愛你、我餵你」，每人699元餐價立馬降到520元！

「Da 823 Cicchetti義大利小料理」位於台中市模範街8巷23號，以提供各式義大利在地特色小食、義大利麵、燉飯等美食為主。

主廚Adam表示，此次所推出的「威」風情人餐有二個意涵，一是指宛如在「威尼斯」享用義式美食般的浪漫，另一個是指勇敢追愛不退縮；而手釦套住女友，就是想牢牢套住女友的心，「我愛你、我餵你」則是進一步承諾：讓女友愛情與麵包兼得。

威風情人餐的內容是以主餐、湯品派送到桌，其餘特色小食、tapas、披薩、甜點則是置於餐檯上，由客人自行取用。四道主餐分別是阿瑪翠斯義大利麵、漁夫風海鮮義大利麵、紅酒牛肉燉飯、松露蕈菇燉飯，每位客人可任點一道，由主廚現做供應。

「Da 823 Cicchetti義大利小料理」是由Ugo以及Adam二個喜愛義大利美食、志同道合的朋友所共同開設。Ugo是專業義大利食材銷售商，對於找尋好食材不僅熱中、且擁有豐富經驗；Adam則是一名廚師，鑽研西餐、義式料理多年，曾待過多家知名餐館及五星級飯店，二人在機緣下認識且一拍即合，後來合作打造這家理想中的餐廳。

雖然情人節又逢小年夜，很多人趕著回家過年，但仍有不少情侶希望不要錯過跟另一半共度浪漫時光的好機會！因此，「Da 823 Cicchetti義大利小料理」所推出的「威」風情人餐，特別從2月10日延續到2月14日情人節當天，讓情侶們在選擇聚餐時段上更有彈性。

(工商)