嚴正嵐坦言吻盧廣仲心跳加速 男方竟打槍：只專注演戲

盧廣仲和嚴正嵐獻吻蔡振南。（陳俊吉攝）

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嚴正嵐在片中男女通吃。（陳俊吉攝）
3人大聊《花甲》吻戲和床戲。（陳俊吉攝）

盧廣仲和嚴正嵐、蔡振南2日為賀歲電影《花甲大人轉男孩》受訪，嚴正嵐聊起片尾和盧廣仲深情一吻，她表示拍攝現場很嗨，飾演長輩的龍劭華和柯叔元不停鼓譟，第一次吻完大家都喊：「不夠不夠！」最後拍2次過關。2人在電視版就吻過，嚴大讚盧吻戲有進步，還自曝和上次「地瓜味之吻」不同，「這次是最自然的口水。」因2人被導演瞿友寧要求演出「欲罷不能」，她坦言真的心跳加速，「是人生中最激烈的一次吻戲。」

沒想到盧廣仲卻不解風情，強調拍攝當下只專注在演戲，因此無法對女方產生特別情愫，「想要趕快拍完，精神都放在『鼻息之間』。」讓顯得一廂情願的嚴正嵐有些哀怨的看著他。不過盧廣仲坦言被嚴正嵐咬耳朵的那場戲確實有些「波動」，透露敏感部位是耳朵，被咬當下很癢，「雞皮疙瘩有波動！」

其實嚴正嵐在片中男女通吃，不只和盧接吻，拍攝時也和江宜蓉「啾」了10多次，她表示和女生接吻不太緊張，柔軟嘴唇更讓她印象深刻，「真的很好親！」還妙喻盧廣仲是「里肌肉」、江宜蓉是「腰內肉」。

盧廣仲和嚴正嵐在片頭上演床戲還被父母抓包，2人現實中是否被警告過不能有婚前性行為？嚴正嵐表示家人只叮嚀要小心保護自己，盧廣仲則透露因為是長孫，有繼承香火的壓力：「爸媽現在已經很想抱孫。」尤其父母見他忙於工作，還特別問：「怎麼沒有帶女朋友回家過。」看來並不排斥他先有後婚。

蔡振南開玩笑說話題好像兩性談話，不過他在拍照時也鼓吹盧廣仲再吻一次嚴正嵐，盧廣仲害羞不敢親，蔡振南以「國民爸爸」口吻笑罵：「沒懶Ｘ！」盧解釋下戲後就很難讓「鄭花甲」上身。蔡也被追問是否有被「抓包」經驗，他搞笑回：「讓我回想一下40幾年前...。」《花甲》9日全台上映。

(中時)

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