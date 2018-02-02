上網聊天交友就能賺錢？ 原來是攬會員簽賭

2018年02月02日 19:14 中時 呂素麗

2018.02.02 高雄市 ▲高雄市少年隊破獲網路簽賭機房，起出電腦及手機等贓物（呂素麗翻攝）

高雄市少年隊破獲1起網路簽賭機房，31歲蕭姓女子假借管理網路科技公司之名，自去年5月起即以「上網聊天交友即可賺錢」名義，吸收成員經營跨境各種網路簽賭，招攬會員來簽賭，至今經營10個月，獲利2、300萬元，會員多數是大陸人，警方一舉偵破逮捕蕭女等8人。

警方日前偵辦毒品案，獲報某大樓出入份子複雜，原本以為是毒品，卻查出是簽賭機房。

警方調查，蕭女有詐欺前科，她租用苓雅區某大樓架設大陸網路平台，再雇用員工經營跨境各種球類、賽車運動比賽及娛樂彩下注等網路簽賭，簽賭網站站內員工則以微信、QQ、默默等網路通訊軟體，招攬大陸地區賭客，加入會員簽賭。

少年隊分隊長黎俊傑說，蕭女設有「教戰手冊」及績效獎金，成員1個月要拉30名會員，沒有達到業績就扣錢，每人月薪約2萬多元；成員做最久的是半年，多數只做1、2個月，有些員工加入後發現是簽賭網站就辭職不幹了，因此

，員工流動率很高。

警方當場查扣電腦主機12台、電腦螢幕20台、行動電話31支、教戰手冊、招攬的客戶名冊、帳冊、員工打卡單、監視系統、打卡機、投影機等贓證物，訊後，將蕭女等8人依賭博罪嫌移送法辦。

(中時)