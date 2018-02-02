精品搶攻香氛 路易威登用香氛寶箱吸引注目

2018年02月02日 18:44 中時 吳娮翎

路易威登香氛寶箱，全球只有10個。（路易威登提供）

香氛市場去年翻倍成長，頂級精品也爭相搶食大餅。路易威登香水大師Jacques Cavallier-Belletrud花了數個月，遊歷世界尋找靈感，將異國奇香及罕有材料變成動人的感觀體驗，除了在路易威登店面推出7款香氛，讓精品消費者不只能買包還能買香水，更帶來全球限量的香氛寶箱展開限時巡迴展。

路易威登自1854年以行李箱、手袋與配件，創造「旅行藝術」，香氛概念也由此而生，不只是調香師從旅行汲取靈感，珍稀的香氛寶箱也有許多經典細節， 這款繆思香氛寶箱全球共有10個，其中一個就在調香師工作室，箱內藏有近100種香水原材料及香精，其它寶箱則在全球巡迴，亞洲的編號為8也象徵吉利。除了展示7款香氛的主要原料，也讓美妝迷能近距離一探原料的奧秘，共有11款固體原料，22款液態原料，而這款珍稀的香氛寶箱，也有提供縮小版的訂製款，品牌公關表示，想要訂製絕非難事，訂製價約9萬歐元，近400萬台幣，可以擺置香氛、保養等美妝品。

今年也可以說是路易威登香氛年，從香氛寶箱帶來7款女香，3月將上市第8款女香「破曉」，6月則一次發表5支男香與香氛蠟燭，9月則有第9支女香發表。在香氛發表會現場，品牌也率先展示3月才要上市的「破曉」實品，原來是品牌總經理買給女友的香氛，上面還刻有女友名，讓現場媒體直呼浪漫，也謝謝總經理把女友香，先拿來給媒體試聞，這款香氛被媒體評為「友善的味道」、「好感香」，不知道是浪漫打動媒體，還是香氛本身魅力，只能說第8支香氛值得期待。

BOX：香水原料硬箱展演時間

2月3日– 2月21日 : 路易威登台北101旗艦店

2月22日– 2月28日 : 路易威登台北微風信義

3月2日– 3月3日 : 路易威登台中新光三越百貨

(中時)