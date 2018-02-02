聲寶旺年會 陳盛沺勉員工 家電商品再提升

2018年02月02日 18:46 中時 陳大任

聲寶集團昨（2日）舉辦旺年會，董事長陳盛沺率同SAMPO、瑞智精密、東源物流等各事業部門主管一同參加，席開180桌、與近2000名員工同樂，獎品、獎金總值上千萬元。陳盛沺勉勵員工要有更健康的身體才能打拚，今年不僅要挑戰營收再成長，家電商品開發更將結合AI人工智慧、聲控等科技應用。

陳盛沺說，聲寶計畫向南發展，深耕台中以南市場，包括擴增產線及產學合作關係，已進駐台南科技園區，第一期投資十一億元開發產線。因為科技化產品越來越貼近生活，尤其家電更是如此，隨聲控、AI人工智慧等技術應用普及，希望能結合在地人才，開發科技化產品。

陳盛沺說，老年化社會帶來很大商機，老人社區有專人管理，相當方便，目前土城廠區土地計劃變更成為老人住宅，最快年底動工。林口土地也規畫60個單位，約2000多坪的一般住宅區，以出租為主。

陳盛沺認為，今年市場環境挑戰不小，一方面台幣升值、原物料也上漲，聲寶將分別往提升產能發展為主，同時在價格方面也會考慮反映成本，至於是否會漲價，還是會再多做研議，聲寶會以提升產品附加價值為主，這樣才能提高聲寶在市場的競爭力。

營銷本部總經理陳世昌表示，今年家電新品開發會朝更加節能方向發展，包括空調及電扇，空調會加大冷暖比例，風扇則會主打DC扇，以提升風速、風量為主，小家電會推製冰機，電視會強化轟天雷產品線，推出專用音響，在低、中、高音頻上提供更佳的影音享受。

(中時)