惡女凱莎4月來台首唱 票價分區快看這！

凱莎2018年世界巡迴演唱會將首次到台灣巡演。（大方娛樂）

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凱莎首場台灣演唱會票價共分4區。（大方娛樂提供）

惡女凱莎（Kesha）2010年推出首張專輯《派對動物》時，便成功的以〈跑趴滴答〉奪下告示牌冠軍寶座，該曲更同時成為當年度播放量及銷售量最高的神曲：專輯銷售突破800萬張，凱莎個人更創下超過1300萬張的驚人銷量，2018年世界巡迴演唱會將首次到台灣巡演，4月8日在台北南港C3停車場舉行首場台北演唱會，門票預計於2月11日下午13:00在售票平台KKTIX上開賣。

凱莎曾有9首歌曲登上告示牌百強單曲榜，其中包括4支冠軍單曲，也在2010年11月的MTV歐洲音樂獎一舉拿下最佳歌手獎，並陸續獲得2項全美音樂獎、3項MTV音樂錄影帶大獎及6項告示牌音樂獎提名。

另外，凱莎也曾出席包括MTV歐洲音樂大獎、加拿大Much Music Awards、德國回聲音樂獎、全美音樂獎、告示牌音樂獎等音樂盛事，並出演全球數十多個包含澳洲《X Factor》、《美國偶像》、《週六夜現場》和《今日秀》夏日演唱會特輯等知名電視節目。

凱莎的臉書追蹤者超過2800萬用戶、IG粉絲已破200萬人、推特追蹤人數逾374萬名，VEVO觀看次數更已衝破10億大關。單單在美國，她的實體和數位音樂銷量便已創下超過4100萬的驚人數字，至今全球銷量更已突破8700萬。

目前預計將票價分為4區，售票詳情請洽：

KKTIX

售票專線：(02)7733-7922

(中時)

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