賴清德訪南投 推動落實前瞻、長照2.0

2018年02月02日 19:06 中時 沈揮勝

簡報會議中，賴清德（左）細心聆聽林明溱（中）對縣內建設與長照的描述與建言。（沈揮勝攝）

賴清德訪南投推動前瞻與長照2.0，強調架構中央與地方溝通橋梁。（沈揮勝攝）

賴清德（右二）訪南投縣政府，林明溱（右）率縣府團隊熱烈迎接。（沈揮勝攝）

行政院長賴清德率各部會首長，與南投縣府團隊及兩黨公職人員座談。（沈揮勝攝）

推動前瞻基礎建設與長期照顧業務，行政院長賴清德2日率部會首長訪南投，在縣府國際會議廳簡報、與地方座談交流。縣長林明溱推崇賴清德是3年來首位到南投縣府關心的閣揆；賴則回應，南投縣需要中央更多的協助與挹注，縣長提方案，行政院會好好研究、給予支持。

賴清德與各部會首長數十人是在2日下午2點45分抵達南投縣政府，縣長林明溱與縣府團隊、縣籍兩黨立委、鄉鎮首長等公職人員均守候大門迎接。

行政院首先播放簡報影帶，闡述蔡英文總統「新經濟三大方向」，包括前瞻、五加二產業創新計畫與新南向政策。隨後國發會簡報南投縣前瞻已核准之項目與預算；縣府祕書長洪瑞智則簡報南投縣人口、老齡化等概況，以及長照執行情形。

林明溱指出，當選就任縣長3年來，賴揆是第1位來到縣政府關心的行政院長；之前雖曾有2位院長造訪南投縣，但似無機會進來縣府坐一坐。

林明溱說，中央的前瞻基礎建設計畫縣府當然會全力支持，但南投縣財政困難、財源有限，所提的計畫通過越多，縣府配合款越是拿不出來。期盼政院能夠修改配合款比例，減輕地方負擔，造福偏鄉人民。

林明溱不忘推銷南投縣的好風光，包括南投燈會，以及九族文化村的櫻花，並力邀賴清德與各部會首長撥空來參觀。

他強調國際知名旅遊網站TripAdvisor日前公布2018年國際新興旅遊城市，南投縣名列亞洲第5。還不忘誇了台南市幾句，指台南市名列第7名；亞洲前10名台灣占了2個，真的不簡單、受肯定。

賴清德回應，南投縣為昔日省府所在，有好山好水，理應成為全台觀光產業領頭羊，可惜遭逢省府虛級化、921大地震，對南投縣造成很大衝擊，各種建設也遭遇種種困難。

賴清德說，南投縣65歲人口比例已高達16.5%，確實很需要中央的協助，不管前瞻、長照2.0都需要中央幫忙挹注，以解決這些嚴肅的問題。

賴清德強調，簡報與座談會目的在於落實蔡英文總統「前瞻基礎建設與長期照顧業務」兩政策，同時為中央與地方建立溝通之橋梁管道，減少公文旅行、提高行政效率。縣長提的方案，政院會好好研究、支持。

針對內閣改組問題，行政院發言人徐國勇指一切傳聞「沒有這方面的訊息」、「都是揣測」；有關開放日本食品議題，將秉持國人健康第一優先、參酌他國作法、參考國際檢驗標準與依據等3大原則。

至於婦聯會，黨產會已確認其為國民黨附隨組織，內政部希望經由行政契約的簽訂，能夠讓該組織真正從事弱勢福利、慈善等社會工作，簽約是要給它機會，政院對於內政部的立場應予肯定。

(中時)