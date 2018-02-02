國光石化撤案7年 彰化海岸濕地需監測守護

彰化縣環保聯盟在縣府廣場陳情，疾呼劃設彰化海岸為國家濕地，投入更多人力、經費，監測環境、守護濕地。（吳敏菁攝）

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彰化海岸濕地招潮蟹大軍密密麻麻，生機盎然。（吳敏菁攝）
彰化海岸濕地，海牛採蚵，是獨一無二的人文風情。（吳敏菁攝）

國光石化撤案7年，彰化海岸濕地放任不管，2日國際溼地日，彰化縣環保聯盟在縣府廣場陳情，質疑只將海牛車登錄彰化縣無形文化資產，卻不把共存共榮潮間帶納入保護，保育做半套，疾呼劃設彰化海岸為國家濕地，投入更多人力、經費，監測環境、守護濕地。

彰縣府建設處表示，新的國土計畫法已上路，有「國土保育地區」、「海洋資源地區」等分區，環團意見，會納入縣的國土計畫來參考。

大城、芳苑潮間帶深入海洋5、6公里以上，是西海岸面積最大、最完整泥質灘地，來自濁水溪黑泥綿延無際，世界罕見，彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，全國有82處列入國家濕地，彰化海岸早在2007年12月17日內政部營建署評定為「國際級彰化海岸濕地」，卻遲沒公告。

「只會說、不會做！」彰化環保聯盟理事長洪新有不滿，指出彰化西南角生機盎然，經費不該只砸硬體，整個西海岸已徹底水泥化，要保護最後珍寶。

大城鄉台西村社區發展協會許震唐指出，很多人打這片濕地主意，希望填海造陸、開發工業，其實，濕地可以發展觀光旅遊等輕旅行，像是牛車體驗，濁水溪出海口每年「拜溪王」無特民俗等，都值得發揚。

台灣護聖宮教育基金會董事長林肇睢說，香港20年前花10億美金，打造人工濕地，台灣是海島國家該感汗顏，保護濕地不是代表漁民沒有工作，政府要更積極宣導，並有專責單位來推動。

(中時)

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