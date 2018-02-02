核災區食品將全開放？食藥署長否認「看報紙才知道」

2018年02月02日 18:58 中時 倪浩倫

日本核災地區食品要來了？今日有媒體報導，日本核災區食品最快將在「農曆年後全面開放」。衛福部食藥署長吳秀梅傍晚指出，從未接到任何來自衛福部或行政院的「開放指示」，更強調該消息也是「看了報紙才知道」，批媒體亂猜。

衛福部本周一召開新春記者會，部長陳時中表示，事隔7年，對日本食品的政策需要檢討，但此番話在事隔4日後，被媒體解讀成「說溜嘴」、不小心將準備解禁的消息透露出來，更傳出「最快在農曆年後將全面開放」的消息，引發民眾恐慌。

衛福部食藥署長吳秀梅傍晚受訪時無奈指出，真的沒有所謂的時間表，她至今都沒收到上面（衛福部或行政院）的任何開放指示，記者追問「農曆年後開放」的消息從哪來？她則表示「我也是看了報紙才知道」、「媒體亂猜」。

吳秀梅強調，面對日本食品，食藥署依舊是採國人健康安全為優先原則，除了全面禁止福島的食品輸入，茨城、櫪木、群馬、千葉等4縣的飲用水、嬰幼兒奶粉、茶類及野生水產品等4類高風險食品，也維持禁止輸入規定，這4縣的非高風險食品，輸入時也要求檢附輻射檢測報告和產地證明等雙證，產地證明甚至要細標到都道府縣。

吳秀梅進一步指出，食藥署持續有再邊境進行抽驗，近年來11萬件抽驗的日本食品中，有220件含有微量輻射，雖然數值符合我國的標準，但都會「勸」業者退運或銷毀，業者也全數配合。

(中時)