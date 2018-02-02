WTA台灣賽》莊佳容、張凱貞又逆轉 淘汰雙胞胎晉4

2018年02月02日 19:07 中時電子報 李弘斌 ／台北報導 ／台北報導

莊佳容（左）、張凱貞在比賽中討論戰術。（李弘斌攝）

第1盤丟得很快，第2盤開局又以0比2落後，莊佳容、張凱貞在WTA台灣公開賽次輪依舊慢熱，但面對強勢的烏克蘭琪切諾珂雙胞胎，寶島雙姝冷靜溝通調整節奏，仍以2比6、6比4、11比9逆轉勝出，挺進女雙4強。

「對手一開始下去節奏很快，壓制我們，愈想處理失誤愈多。」莊佳容賽後表示，雖然落後，但兩人一直溝通，嘗試變換節奏，不要硬碰硬。張凱貞則說，自己接發習慣「快」回去，結果對手回擊更快，她改成上旋球回到後場，果然奏效。

分辨烏克蘭琪切諾珂雙胞胎的最好方法，就是姊姊綁馬尾、妹妹紮辮子。（李弘斌攝）

「雖然第2盤0比2落後，還是要想辦法扳回來。我們沒想過要放棄，其實她們沒有真的打得那麼好，只是一開始我們節奏跟不上而已。」張凱貞說。

莊佳容因為之前肩膀有撕裂傷，等到傷勢復原得差不多了，才在WTA台灣賽展開新球季，比賽也不免「慢熱」。她懊惱說練球狀況其實不錯，偏偏比賽就是失誤很多，只能要自己專注打下1球，打順了就不是問題。

張凱貞則強調，雙打輸贏都不是一個人的事情，「就算搭檔一開始狀況不好，也要去鼓勵。比賽還沒有結束，怎麼知道沒有扳回來的機會。很開心是每次跟佳容搭檔，都有不一樣的收穫。」

張凱貞前排躍起處理高球。（李弘斌攝）

兩人也感謝連兩場都有地主球迷的吶喊加油，「雖然一開始打得不好，但觀眾和球迷有把我們『拉回來』！」3日將與中國大陸的段瑩瑩／王雅繁爭奪決賽門票，張凱貞分析，對手的打法可能比較像單打，以底線抽球為主，「應該不會像今天的烏克蘭對手一樣，前排給我們那麼大的壓力。」

(中時電子報)