賈靜雯虧老公修杰楷愛碎唸 咘咘有望錄《爸爸去哪兒6》

2018年02月02日 19:12 中時 洪秀瑛

賈靜雯呼籲大家做公益。（蘇蔓攝）

賈靜雯家庭幸福美滿。（蘇蔓攝）

咘咘可愛萌樣迷倒不少人。（取自臉書）

賈靜雯和Bo妞。（取自臉書）

賈靜雯和咘咘。（取自臉書）

陸綜《爸爸去哪兒》捧紅不少萌娃，每季播出都掀起話題，日前網傳《爸爸》第6季班底名單除了修杰楷，周杰倫、黑人和鄧超都榜上有名。賈靜雯2日出席「瑪利亞基金會」公益記者會，被問修杰楷將帶女兒咘咘上《爸爸去哪兒6》，她一度語塞，最後說「這個我不好回答」，似間接證實。

她說農曆年沒出國計畫，會在公婆和媽媽家兩邊跑，過年讓她很期待，因為可以好好休息。媽媽、公婆和老公都會做年菜，今年家人們提議，每個人要負責一道最拿手的年菜跟家人分享

，被問要做哪一道，她先賣關子。她說媽媽手藝好，獅子頭等年菜是招牌菜之一，她自己準備年菜沒壓力，反正也沒有要在家當最厲害的，「只要大家吃起來說『哇』，我就很開心」。

擔心過年發胖？她笑言家裡有個很會唸她的老公，她不擔心變胖，「他就是個很自律的人，女生都喜歡吃零食，最近他還跟我討論是不是要注意吃零食，因為咘咘也跟著我喜歡吃零食」

。她說2歲多的咘咘很貼心，睡前會說「麻麻，我真得很想妳

」，看到她在搥腰，咘咘也會說「那我幫妳搥搥」。

(中時)