電影《黑豹》周邊贈獎活動

2018年02月03日 15:00 中時電子報 中時電子報

《黑豹》劇情簡介：

由《超級選秀日》查德維克博斯曼飾演主角帝查拉（T'Challa）。漫威影業打造新一位超級英雄——「黑豹」，黑豹第一次出現在1966年出版的漫威漫畫「驚奇四超人第一部」第52期，《黑豹》加入漫威電影宇宙的第三階段，將帶給觀眾更多的新英雄和冒險。

《黑豹》的故事將接續在《美國隊長3：英雄內戰》之後，帝查拉返回擁有先進科技卻與世隔絕的瓦干達接下王位。然而積怨已久的宿敵再度出現，將他捲入一場波及瓦干達全國甚至全世界安危的巨大紛爭中，帝查拉身為國王和黑豹的勇氣和能力將受到最嚴峻的挑戰。

「黑豹」是非洲國家瓦坎達（Wakanda）的黑豹族對於領袖的傳統稱呼。T'Challa是目前的「黑豹」，其父T'Chaka為第一代「黑豹」。之前曾有隕石落在瓦坎達，並帶來大量稀有的吸音金屬Vibranium。這種極具軍事意義的礦產資源引來各方人士爭奪，第一代黑豹帝查拉正是死於抵禦外敵的過程中。

帝查拉臨危受命，成為新一代黑豹。他曾與暴風女神相愛，也曾短暫地加入復仇者聯盟幫忙。每一代黑豹都要進食一塊心形藥草以得到超乎凡人的速度、力量、體能、耐力以及敏銳度。

【黑豹】最新預告 2018.2.13 農曆春節 以豹制暴

領獎時間：2月9日下午2點起至2月11日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領獎方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

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領獎時間：2月9日下午2點起至2月11日，每日早上9點至下午5點（備註：12:00~13:00為休息時間恕不受理）。

領獎方式：請先撥打電話(02)2308-7111轉分機2574，通知真實姓名與領票時間，並攜帶證明身分證件(代領者亦同)，前往時報大樓：台北市萬華區艋舺大道303號（近龍山寺捷運站），撥打電話(02)2308-7111轉分機2574領取。

未於規定時間領取，視同棄權。

(中時電子報)

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