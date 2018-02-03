《兩岸星期人物》獲選時代雜誌最有影響力青年 大陸17歲歌手王源

2018年02月03日 00:57 中時電子報 喻華德

年僅17歲的王源，是中國大陸青年偶像團體「TFBOYS」的其中一員。他在2017年11月獲美國《時代雜誌》評選為「最有影響力青少年」之一。如此年輕就能獲得這種非凡的成就，可以說是超越了在同樣年齡才剛出道的「小虎隊」，而「TFBOYS」正是在「小虎隊」之後，大陸第一個擁有龐大粉絲的青少年偶像團體。

「TFBOYS」的全稱為The Fighting Boys，中文又稱加油男孩。由王俊凱、王源和易烊千璽三人組成，於2013年7月出道。在出道前，王俊凱與王源同為重慶時代峰峻公司「TF家族」的培訓生，練習生是用免費的方式對具備英俊外貌和才藝的10至13歲男孩提供培訓。

時代峰峻公司是以日本傑尼斯事務所和韓國經紀公司的模式對練習生提供免費的聲樂、舞蹈、表演培訓，並以新浪博客和微博為平臺，向外界介紹家族成員的訓練和生活情況。2011年，王源入選第二期練習生時，年僅11歲。

2012年，王源和王俊凱開始以固定組合出現，一同或單人發布翻唱影音，參與錄製各類電視和網路節目，成為受大眾矚目的網絡名人。

2013年，由第四期練習生組建了樂團「TFBand」。當年4月1日，也就是張國榮的忌日，TF家族翻唱了張國榮代表作《當愛已成往事》引發廣泛關注。2013年6月1日（大陸假節日中的國際兒童節），時代峰峻發布TF家族全體練習生演出的歌曲《洋蔥》，試圖為樂團鼓手，練習生王譯峰找到失散多年的母親。影片在網上引起轟動，並得到中天新聞報導，成為流行話題。時代峰峻決定改變原先計畫等練習生成年後出道的計劃，讓王源、王俊凱提前出道，並加入易烊千璽，組成少年偶像團體「TFBOYS」。

2014年，王源就參加央視的中秋晚會、湖南衛視的中秋之夜與江蘇衛視的2015年新年演唱會。2015年3月，他自彈自唱「殘酷月光」，展現鋼琴的才藝，相關的微博被評選為年度十大熱門微博。4月參與電影《爵跡》演出。11月8日，在他的15歲生日上，彈唱首支自創單曲「因為遇見你」，成為第一位以生日形象登上美國紐約時代廣場的大陸藝人。

在2016年1月，《因為遇見你》在微博首發僅3小時就奪下亞洲新歌榜冠軍，首天播放量高達770萬，播放量突破3億，打破多項紀錄。11月4日，在網路發表第二支單曲「長大以後的世界」。11月7日，王源接受中國歷史最悠久的雜誌《中國青年》專訪，成為演藝圈9年級登上封面人物，登2017年的1月開年封。

12月15日，王源參加聯合國駐華辦事處討論青少年發展會議，倡導青少年發展。

就在上個月，王源受邀前往挪威擔任「冰雪旅遊宣傳大使」，錄製MV與旅遊節目。此外，加盟愛奇藝自製電視劇大主宰，飾演男主角牧塵，並預告將於2019年電視台與愛奇藝網路平臺播出。

擁有俊美臉龐和空靈歌聲的王源，看起來就是一位尋常的高中生，但出道至今，已推出《最美的時光》等七首歌曲、演出《Pound of Flesh》等四部電影、《青雲志》等四部電視劇與兩部網路戲劇。

一位年僅17歲的青少年，就已建立如此非凡的演藝事業成就，累積成就的速率猶如火箭上太空一般，讓人不敢置信。在加上近期也在臺灣開始紅的歌手馮提莫等人。顯示中國大陸不僅成功複製韓國將演藝建立為「產業」，向全世界輸出「流行」的商業模式，而「網路紅人」、「網路主播」等創新模式，也可窺見中國大陸源源不絕的創新商業模式。

王源和TFBOS的崛起，對照當年的「小虎隊」，說明過去20多年來，兩岸之間歌手藝人的天平優勢長期在臺灣這端的歷史，和在大陸滿街都是臺灣流行歌曲的現象，已開始反轉。對臺灣藝人歌手而言，除非自我束縛只將自己限制在臺灣市場，否則今後將面對大量大陸本土藝人的強烈競爭，能否繼續以傳統「先紅臺灣，在走紅大陸」的模式，不無疑問。

而中國大陸的演藝產業，是否有一天會和韓國平起平坐，而臺灣的演藝界如果不能面對競爭進行升級，前景恐怕不太樂觀。

(中時電子報)