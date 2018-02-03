女友依依永嘴脫男星褲子 納豆崩潰大叫！

納豆與女友依依難得同框。（圖片提供：台視）

友善列印
中時
依依在錄影現場當著男友納豆面前幫李易脫褲子。（圖片提供：台視）

納豆與依依公開戀情後，日前兩人首度同框參加台視《綜藝3國智》錄影，當天主題是男女配對「撩妹挑戰賽」，請到謝忻、楊雅筑、泱泱以及依依聯誼，大夥直接暱稱依依為「豆嫂」，納豆眼見女友直接在錄影現場盯場，直呼：「我已經撩到了，這樣還有聯誼的必要嗎？」讓花花(張嘉雲)和謝忻忍不住火大爆料：「納豆幹嘛還要撩，他們倆剛一直放閃，在車上牽手、兩人還靠在一起睡覺！」

納豆與依依因節目結緣，這回難得同框出現在節目中，錄影現場只見眾人緊盯兩人看，錄影現場讓男方透過背影選擇自己的女伴，納豆一臉自信表示：「自己的女朋友怎麼可能認不出來。」不料卻選到比依依高出一個頭的楊雅筑，讓納豆一臉錯愕。

當天錄影有一系列超親密互動遊戲，納豆也不好意思笑說：「出門前有『行前教育』，今天就是要彼此給對方空間。」而依依聽聞納豆說法，也不甘示弱笑回：「我偶爾也想換一下口味。」在挑戰「國王的新衣」時，李易和依依同組挑戰，納豆雖然嘴上說相信李易為人正直，但遊戲開始後兩人越靠越近，依依還用嘴幫李易脫褲子，讓納豆抱怨：「節目要改到深夜時段播了哦？」並不斷出手干擾停止遊戲直呼：「太近了啦！」笑翻現場所有人

(中時)

春節加班機被迫取消 台商哽咽怒… 柳善皓展現大男人風範 對姊姊告…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。