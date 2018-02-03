女友依依永嘴脫男星褲子 納豆崩潰大叫！

2018年02月03日 01:57 中時 蕭雅玲

依依在錄影現場當著男友納豆面前幫李易脫褲子。（圖片提供：台視）

納豆與依依公開戀情後，日前兩人首度同框參加台視《綜藝3國智》錄影，當天主題是男女配對「撩妹挑戰賽」，請到謝忻、楊雅筑、泱泱以及依依聯誼，大夥直接暱稱依依為「豆嫂」，納豆眼見女友直接在錄影現場盯場，直呼：「我已經撩到了，這樣還有聯誼的必要嗎？」讓花花(張嘉雲)和謝忻忍不住火大爆料：「納豆幹嘛還要撩，他們倆剛一直放閃，在車上牽手、兩人還靠在一起睡覺！」

納豆與依依因節目結緣，這回難得同框出現在節目中，錄影現場只見眾人緊盯兩人看，錄影現場讓男方透過背影選擇自己的女伴，納豆一臉自信表示：「自己的女朋友怎麼可能認不出來。」不料卻選到比依依高出一個頭的楊雅筑，讓納豆一臉錯愕。

當天錄影有一系列超親密互動遊戲，納豆也不好意思笑說：「出門前有『行前教育』，今天就是要彼此給對方空間。」而依依聽聞納豆說法，也不甘示弱笑回：「我偶爾也想換一下口味。」在挑戰「國王的新衣」時，李易和依依同組挑戰，納豆雖然嘴上說相信李易為人正直，但遊戲開始後兩人越靠越近，依依還用嘴幫李易脫褲子，讓納豆抱怨：「節目要改到深夜時段播了哦？」並不斷出手干擾停止遊戲直呼：「太近了啦！」笑翻現場所有人

(中時)