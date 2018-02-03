Hit Fm年度百首單曲出爐 林俊傑三度奪冠

林俊傑三度奪冠。(Hit Fm聯播網提供)

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畢書盡首度拿下亞軍。(Beauty美人誌提供)
《鬼怪》主題曲〈Beautiful〉位居第三。(Hit Fm聯播網提供)

Hit Fm聯播網舉辦的「年度百首單曲」票選邁入第20年，昨晚「2017Hit Fm年度百首單曲」名單終於揭曉，由林俊傑《偉大的渺小》專輯中的同名主打〈偉大的渺小〉奪下冠軍寶座，也是他三度封王。

林俊傑得知再次封王，感謝粉絲支持：「謝謝大家投票給我，讓〈偉大的渺小〉成為百首單曲冠軍，這首歌一開始創作時，是屬於自己的心情寫照，歌曲推出後，感受到聽過這首歌的人都相當喜歡，並將自己的故事投入歌曲中，有大家的付出、支持，才有〈偉大的渺小〉，這首歌屬於大家的歌。」

畢書盡(Bii)專輯《Bii Your Light》中的抒情歌曲〈我想你了〉奪下亞軍頭銜，他開心表示：「是出道以來得到的最好成績，覺得歌迷很挺自己，很想跟他們說謝謝還有辛苦了，沒有歌迷投票也不會有這麼好的成績，接下來會繼續創作，寫更多大家都喜歡的歌。」接下來的過年是他一年唯一的休假時間，將回韓國陪家人，希望可以讓媽媽「養胖胖」後再回來台灣，並預告3月會有新作品，他和李玉璽主演的電影《有一種喜歡》也將上映，8月4日也會進攻高雄巨蛋展開亞洲巡迴。

第三名由韓國歌手Crush為韓劇《孤單又燦爛的神－鬼怪》所演唱的主題曲〈Beautiful〉；張惠妹(阿妹)新專輯《偷故事的人》中與周杰倫合作的〈連名帶姓〉一舉唱進第四名，其他包括紅髮艾德〈SHAPE OF YOU〉、孫燕姿、獅子合唱團、潘瑋柏、李榮浩都入選前10名。

韓國男團「SHINee」主唱鐘鉉去年逝世，他生前與太妍合作的〈Lonely〉這次也獲得第八名。

(中時)

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