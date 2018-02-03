夫妻聯名春聯超夯「深藍選民已經原諒馬英九了！」

2018年02月03日 02:37 中時電子報 黃麗蓉 ／整理報導 ／整理報導

前總統馬英九與夫人周美青聯名的春聯，上個月30日10萬份首版竟在一天內掃光。國民黨20全黨代表、中國文化大學高雄校友會會長安可宏指出，「思念總在分手後」，馬人氣回溫有一半是執政的民進黨及蔡英文造成的，也代表大家懷念馬英九執政時期，更證明深藍選民已經原諒馬英九了。

安可宏說，過去馬英九因軍公教年終慰問金刪減改革，讓不少支持者不悅。但人都是比較的，後來國民黨在2014及2016年兩次大選中挫敗，更導致民進黨全面執政，後來這些人也算嘗到苦果了，因為蔡英文上台後，對付國民黨及深藍的手段更激烈，且無轉圜餘地，現在大家想通了、後悔了，但是來不及了。

但安可宏想一想認為，倒也不是真的來不及，現在就有很多基層想在2018年地方選舉給民進黨教訓，馬英九春聯熱門，「很多百姓都想要證明百姓已經原諒馬英九了。大家會懷念馬英九執政時台灣的經濟情況和兩岸穩定的關係嘛！」

據《中評網》報導，安可宏說，現在的國民黨已經有點輸到怕的感覺，如今馬英九春聯受歡迎，其實是一種政治訊號，2018年國民黨如果好好表現，各縣市推出優秀合適的戰將，或許會有鐘擺效應出現，甚至會外擴到中間選民。馬英九由黑翻紅，年底選戰，他可當國民黨的超級助選員。

國民黨高雄市黨部2月5日上午9時將在一樓發放馬英九新春春聯，共一千份。

(中時電子報)