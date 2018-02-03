學校蒸飯箱多恐怖？網回憶：再好吃的便當都蒸成廚餘

網回憶：再好吃的便當都蒸成廚餘 (圖/翻拍自 旺信企業有限公司)

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中時電子報

大家國高中時期，有用過蒸飯箱的回憶嗎?日前一名網友在PTT上發文，表示最近在某高中間考學測時，在教室看到了10年不見得蒸飯箱想起了許多回憶。原PO說道，蒸飯箱雖然可以很多便當一起加熱，卻會讓好好的便當搞得色香味俱無、堪比廚餘，是高中時代的一大噩夢。因此原PO想問，大家對於蒸飯箱的發明，到底是好、還是不好咧？

文一PO出，釣出不少網友的恐怖回憶，「那是通往地獄的門，再好吃的便當都能蒸成廚餘」、「所有便當的精華在箱子裡匯聚的終極美味你不懂？」、「位子坐附近的一定忘不了那味道」、「蒸飯箱就算了，這裡不知道多少人學校有蒸飯室，全校上千個便當那才叫恐怖」、「想起以前老師逼我們吃完才能睡，但是半熟蛋蒸到臭掉還硬吃下肚，之後大概十年不敢吃蛋」。

但也有網友認為，學校蒸飯箱之所以能蒸出各種味道，大概是因為學生們亂玩它所造成，「之前英文老師把收音機藏蒸飯箱，隔天時間到自動啟動，整台融化….」、「還有人便當綁橡皮筋套塑膠袋拿進去蒸，吃一堆塑化劑」、「夜自習下雨拿來蒸襪子，現在才敢跟當年的同學說」。這樣看來，學校的蒸飯箱可不一定只有便當味，說不准還有不知名的味道參雜其中呢。

(中時電子報)

「蒸飯箱」算是成功或失敗的發明？( 圖/翻攝自PTT)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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