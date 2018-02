2018年02月03日 04:57 中時電子報 陳舒秦

美國國家體操隊前隊醫納薩爾(Larry Nassar)長年假藉治療,性侵兩百多名女性,他周五(2日)出庭應訊時,被害人的父親於作證後,充滿憤怒,衝上前要痛打納薩爾,結果被法警壓倒在地,接著上銬帶走。

周五在密西根東區聯邦地區法院(United States District Court for the Eastern District of Michigan )馬格雷夫(Rndall Margraves)和兩個女兒,在庭上指控納薩爾性侵,作證完畢,他要求法官坎讓他與惡魔(納薩爾)獨處5分鐘,遭到拒絕後,馬格雷夫不死心,繼續要求與納薩爾獨處1分鐘,但仍被拒絕。

接著他失控衝入證人席,企圖襲擊納薩爾,法警見狀將他壓制在地、雙手上銬。不過被法警帶離法庭前,馬格雷夫大叫:「假如是你們的女兒被人性侵,你會怎樣?」

法官強調可以理解父親的憤怒,但用暴力並不能幫助她女兒,後來她透露,馬格雷夫的行為不能被接受,不過不會控告他藐視法庭

(中時電子報)