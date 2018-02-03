全台急凍！低溫＋大雨＋強風特報齊發！越晚越冷

2018年02月03日 05:21 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

冷颼颼！週休二日寒流侵台！今（3日）各地氣溫明顯偏低，北部接下來48小時都將籠罩在10度以下低溫！今日平地最低溫，出現在桃園新屋的8.9度，另受華南雲雨區東移影響，北部及東北部降雨機率高！氣象局今早針對全台22縣市發布低溫特報，針對北北基宜發布大雨特報，另18縣市發布陸上強風特報、北部地區空氣品質差。

氣象局今（3日）針對全台22縣市發布低溫特報，針對北北基宜發布大雨特報，另18縣市發布陸上強風特報。（圖取自氣象局網頁）

全台急凍！外出要保暖！寒流襲台！今天全台各地氣溫低！氣象局今早針對全台及金門、馬祖發布低溫特報！台北及宜蘭低溫將下降至10、11度，南部及花東約在12度至15度；白天高溫北部及東北部僅10到12度，中部約13、14度，南部及花東則約15度至17度。

氣象局提醒，農漁養殖業及山坡地作物需嚴防寒害，民眾務必做好保暖防寒準備，使用瓦斯熱水器時亦須注意室內通風，以免一氧化碳中毒、使用電暖器具時也應注意用電安全。

降雨方面，受華南雲雨區東移，台灣北部及東半部地區有短暫雨，中南部地區及澎湖亦有局部短暫雨，氣象局今早也針對台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣發布大雨特報，至於今天金門及馬祖則為多雲的天氣。

此外，受強烈東北風影響，氣象局今早持續對全台18縣市布陸上強風特報。今天台灣海峽北部平均風力8至9級，最大陣風11級；台灣東北部海面、台灣東南部海面及台灣海峽南部平均風力8級，最大陣風10級，另東海北部、黃海南部有局部霧，請注意。

至於民眾關心的空氣品質方面，今天受境外污染物影響，北部為「紅色警示」；馬祖、金門、澎湖及竹苗、中部、雲嘉南、高屏為「橘色提醒」，宜蘭及花東空品區為「普通」等級。

(中時電子報)