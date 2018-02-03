愛生態、賞美景！「千千手到野柳」環教課程報名中

野柳自然中心「千千手到野柳」環教課程。（北觀處提供）

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中時電子報
／整理報導

愛美麗生態、看大自然鬼斧神工！交通部觀光局北海岸及觀音山國家風景區管理處（以下簡稱本處）所轄野柳自然中心長期致力於環境教育，為回饋在地居民並推廣地質保育理念，自102年起辦理「千千手到野柳」活動，課程內容包含戶外導覽及以野柳地質特色開發之室內活動，藉由遊戲及實地參訪讓學員瞭解故鄉環境進而產生愛護之情，共同守護美好的北海岸自然資源。

位處野柳地質公園內之野柳自然中心101年11月取得環境教育場域認證，整合野柳豐富的地質地形、海洋資源生態、人文歷史資源等，精心規劃豐富有趣具在地特色之七大課程方案，截至106年底已累積辦理超過400場次，服務近14,000人次，特殊的地質環境及多元課程，是環境教育戶外學習的最佳選擇。

位處野柳地質公園內之野柳自然中心101年11月取得環境教育場域認證。（北觀處提供）

為扶持在地學子並秉持回饋的理念，今年將持續提供本處所轄範圍即新北市萬里區、金山區、石門區、三芝區、五股區、八里區及基隆市中正區、中山區、安樂區國小三到六年級學童免費環境教育課程，數量有限。

歡迎有興趣參加者儘速洽詢野柳地質公園企劃部王黎雲小姐報名參加（電話02-2492-2016）。目前野柳環教推廣期間，公教人員4小時研習課程方案費用399元，學校戶外教學方案費用399元，歡迎大家來體驗學習野柳豐富的自然人文及地質景觀。

(中時電子報)

野柳自然中心「千千手到野柳」環教課程。（北觀處提供）
交通部觀光局北觀處
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