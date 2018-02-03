慶狗年！開運小物賣萌趣！詩籤透未來！

2018年02月03日 06:17 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

咻！再過不到兩週，就是農曆新年了！今年「狗年」有六天假期，計畫好要到哪過年嗎？除夕免不了要吃團圓飯，大魚、大肉少不了，喝些小酒更能打開「話匣子」，其實女生再過年時喝些「梅酒」也很有fu！另想求好運，不妨也看看可愛的陶製詩籤吧！求愛情、求工作、求學業，盼新的一年帶來更多好運！

以富士山為造型的陶藝立體詩籤。（小器生活提供）

小巧的詩籤為陶製，共有六款分別代表不同祈福之意－－赤/家内安全、黃/金運獲得、綠/學業成就、紫/開運招福、桃/戀愛成就、白/無病息災，抽出底部紅線，就能看到大吉、中吉、吉、小吉、末吉五種吉籤之一，抽完籤還能為他點眼、擺在自己喜歡的場所帶來福氣！送禮季節即將到來，不倒翁詩籤與富士山詩籤成雙成對，不妨送給親朋好友，為未來一年開運祈福吧！

過年免不了應景花物。（小器生活提供）

創立於1898年的公長齋小菅，在京都經營竹製工藝品，至今已有超過百年歷史。每逢年節，特別限定製作的生肖限定商品總是令人期待萬分！今年活力滿點的狗兒們都到貨囉！作為拜訪親朋好友時的贈禮，或是為同屬狗年一員的好友們送上祝福，也是非常貼心的選擇呢。

「南部鐵器」是來自日本岩手、盛岡地區的傳統鑄鐵工藝品。（小器生活提供）

「南部鐵器」是來自日本岩手、盛岡地區的傳統鑄鐵工藝品，全由職人手工製作，擁有將近400年的悠久歷史。鑄鐵器皿相較陶瓷更為耐用，保溫效果絕佳，而表面紋理的溫潤，以及鑄鐵獨有的日式寂寥感也是其他素材無可比擬的。

將南部鐵器的美麗帶到新次元的南部鐵器Color Pot，跳脫了傳統深色鐵器的思維，製作出各式色彩繽紛的鑄鐵器皿。過程多達30幾個步驟，再加上匠心獨具的上色技巧，讓鑄鐵彩壺呈現明亮色澤之餘，同時也留下了基底鑄鐵的質感。

慶狗年！可愛的狗年飾品。（小器生活提供）

過年了！餐桌也要有「新氣象」！MAME系列的豆皿，復古的花卉及動物圖案，與金彩的結合，適合盛裝小菜來點綴整個餐桌的氣氛。每一個的豆皿皆配有一個精美的紙盒，無論是送禮或是自用收藏都是很好的選擇～

過年了！餐具也要有「新氣象」。（小器生活提供）

過年不免和親朋好友話家常，除吃美味料理外，其實喝些小酒也很有fu！如日系梅酒就很適合女生，帶有點大人風，今年春節就允許自己奢侈一下吧！

大黑福梅酒。（小器生活提供）

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(中時電子報)