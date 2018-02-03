濁水溪揚塵害生態！水利署提三年執行計畫

濁水溪揚塵最嚴重時，不只西螺大橋「騰雲駕霧」，莿桐鄉台一線也很朦朧。（本報系記者 周麗蘭攝）

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中時電子報
／整理報導

經濟部水利署長賴建信於2日率第四河川局長白烈燑，至雲林縣崙背鄉召開「濁水溪河川揚塵防治後續推動說明會」，向當地鄉親、民意代表及NGO團體說明水利署針對有效防制濁水溪揚塵研提三年執行計畫，並自本(107)年起分階段推動，同時盼藉由與鄉親充分溝通與交流，廣納各界意見，共同與鄉親打拚抑制揚塵。

水利署表示，本年度將投入新臺幣1.6億元，以擴大抑制產生揚塵裸露地面積共計2,000公頃，其範圍由溪州大橋至出海口共計25公里。其中，中低灘地的揚塵潛勢區域約1,200公頃，規劃執行水覆蓋(蓄水池塘、攔水土堤、引水渠道)300公頃、綠覆蓋(牧草植生、防洪林帶植栽) 50公頃、防塵網覆蓋(含稻草鋪設)500公頃、河道整理(排除河道中央砂洲裸露地以培厚兩岸灘地)50公頃及噴灑三仙膠、灑水等緊急應變抑塵措施300公頃；高灘地800公頃裸露地，多由農民長年耕作，較不易產生揚塵，將視需要以灑水或三仙膠應變措施防制；第四河川局將儘速詳細調查施作範圍，加速辦理。

賴署長指出，已與雲林縣政府成立平台，邀請地方民意代表及意見領袖等共同參與溝通，透過中央與地方協力，期能符合民眾所需。另為落實揚塵防制，行政院及水利署均成立管控小組，按月追踪各項進度，務求各項工作無缺口，水利署今年度開口契約並將提前於4月前完成發包，9月汛期末立即進場布署全面施作。

會中，針對民眾建議河川公地開放申請使用應以公益優先不可造成揚塵問題，水利署表示，「河川區域公地使用許可書」明定許可使用人應配合協助辦理相關揚塵抑制，並配合當地環保機關採取環保防制措施；東北季風盛行期間進行翻土整地作業時，併同執行相關揚塵防制措施。水利署也將偕同環保單位進行聯合稽查，針對嚴重違規或屢犯情事者將廢止其許可。

(中時電子報)

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