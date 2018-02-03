影》謝淑薇澳網驚奇！榮膺WTA上月最佳突破獎

謝淑薇榮應1月WTA最佳突破獎。（WTA官網翻攝）

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中時電子報
／綜合報導
謝淑薇憑藉澳網的驚奇表現獲獎。（WTA官網翻攝）

台灣「網球一姐」謝淑薇上月在澳網驚奇連連，以32歲之齡，在相隔10年後再度於墨爾本打入女單16強，也讓她以42％的得票率擊敗比利時新秀梅騰絲（Elise Mertens），榮膺1月份的WTA單月最佳突破獎。

這個獎項是由WTA官網選出最後決選名單，再經由粉絲投票，謝淑薇在最後的4位候選人中，以600多票、6％的差距，力壓梅騰絲獲獎。

其實要擊敗梅騰絲並不容易，這位比利時小將上月先在霍巴特網賽封后，再於澳網締造生涯首度打入四大賽4強的紀錄。也許粉絲們覺得小薇以32歲之齡仍能有所突破、再創巔峰的故事，更適合贏得最佳突破獎。

WTA官網指出，謝淑薇自2008年之後，相隔10年再度打到澳網的第2周賽事，一路淘汰名將穆古如莎（Garbiñe Muguruza）、拉瓦絲卡（Agnieszka Radwanska），特別是首輪就粉碎了穆古如莎想藉稱霸澳網重登球后的美夢。

而在16強對前澳網冠軍、本屆最終也打入4強的德國女將可貝兒（Angelique Kerber），謝淑薇也打了1盤半的好球，才以6比4、5比7、2比6遭到淘汰。

除了澳網女單的精彩表現，WTA官網特別指出，謝淑薇與老搭檔彭帥再度攜手，在澳網打入女雙4強，此前奧克蘭女網賽也打入女單準決賽，都是她獲獎的原因。

(中時電子報)

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