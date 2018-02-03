語言力量護平權！文化部強化所屬館所多元語言導覽服務

中華民國聾人協會理事長牛暄文提供手語演繹建議。（文化部提供）

友善列印
中時電子報
／整理報導

文化部2日於國立臺灣博物館進行多元語言導覽服務成果發表暨標竿學習活動，邀請文化部所屬館所及專家學者進行現場交流，以建立及推動語言友善環境。

語言是文化的載體，更是國家重要的無形文化資產精髓，雖然我國擁有多元族群與豐富的語言文化，然而過去歷史影響各族群文化與語言的自然發展，造成本土語言面臨消逝危機，相關保存與復振工作刻不容緩。文化部為傳承、復振國家語言，積極從法制基礎與環境整備著手，除了1月7日已在行政院會通過，並送請立法院審議的「國家語言發展法」草案外，更從尊重語言多樣性、營造友善文化環境等多元行政措施，及著手推動諸如語言多樣性友善環境的支持計畫，以保障各族群在公共場域使用本土語言的權利。

文化部自106年開始，於北、中、南、東擇定國立臺灣博物館、國立臺灣美術館、國立臺灣歷史博物館及國立臺灣史前文化博物館為四個示範館所，推出臺語、客語（四縣）、原住民族語及手語等多語導覽或廣播，加強多元語言公共服務，並於今日進行成果發表暨標竿學習活動，本次執行成果中的導覽影片可於四個示範館所官方youtube頻道瀏覽，不僅可應用在博物館行銷，亦可提供學校或語言教學推廣單位參考。

文化部表示，政府部門必須以公共性為中心，近期於所屬館所推出的多元語言導覽服務，從提供服務的過程中，帶動大家再去思索與挖掘我國多元文化的意義，進而強化公共服務品質，雖然目前只是階段性示範，但未來透過各館所的常態性交流、互動，將形成一個溝通協力平臺，建構語言友善公共場域，同時也鼓勵大眾尊重與學習多元語言，創造一個真正自由平等的文化環境。

另外，文化部未來更將支持本土語言的創作及應用，鼓勵使用本土語言進行創作及製作更多本土語言版本文化內容，讓民眾可以更簡便且廣泛地接觸及閱聽本土語言，提升人民使用國家語言的能力，也將從國家語言的調查機制、資料庫和整合書寫系統、健全國家語言教育等面向，讓民眾透過本土語言的使用及理解中，了解自己的國家文化，讓本土語言扎根。

(中時電子報)

綜合座談專家群。（文化部提供）
濁水溪揚塵害生態！水利署提三年… 太平山下雪了 陽明山群最快今晚…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。