2月3日三大報頭版要聞

2018年02月03日 07:34 中時電子報 綜合報導

◎中國時報

.嘉義市議長蕭淑麗2日「逆襲」，突然宣布退出國民黨，以無黨籍參選嘉義市長，投下震撼彈！蕭淑麗說，她掛看板參選當天正好有民調公布，她參訪大陸時，黨部活動被視為前市長黃敏惠表態參選市長的誓師大會，種種巧合，促使她決定退黨參選到底。

.寒流昨晚開始發威，氣象局預報員張承傳表示，低溫可到攝氏7度，海邊或空曠地區可能降到5、6度，寒流將持續到下周三（7日）清晨長達5天，氣象局在臉書粉絲頁甚至以「寒顫」形容。

.爭取國民黨台中市長參選提名的立委江啟臣，2日舉辦「台中躍起、大城新生」市政願景發表會，喊出要對台中火力發電廠課「碳稅」等政見，並邀前台中市長胡志強站台，胡強調，「只要他當選，我什麼都能做」；江啟臣笑著回應說：「學長，以後我到市府，就是你的學弟！」

.隨著大陸地下教會抗議活動近年越演越烈，如何緩和北京與地下教會的「政教關係」，進一步穩固中共執政合法性，成為北京當務之急；而最合適的作法莫過於改善與梵蒂岡關係。另一方面，梵蒂岡也極欲為大陸1000多萬教徒尋求制度性保障。換言之，陸梵關係突破可謂各取所需。。

◎旺報

.大陸2018年對台工作會議2日閉幕，重申一中原則、反對台獨、深化兩岸經濟社會融合發展；對比去年的會議，多提到「弘揚中華文化、促進心靈契合」，也因是中共十九大後首場對台會議，強調推動對台工作要有「新氣象、新作為」，要以「時不我待、只爭朝夕」的精神，落實對台政策。

.針對中共召開年度對台工作會議，陸委會2日表示，北京當局片面設定「一中原則」與「九二共識」作為兩岸互動的政治基礎，利用各種手段施壓威嚇及矮化台灣，是造成兩岸關係遲滯不前的主要原因，強調維護兩岸關係不是單方用政軍強權壓迫，呼籲大陸「新時代」的對台部署應放棄對台負面作為。

.人民幣強升油門催不停，2日中間價再走揚升破6.30關卡報在6.2885，較上日升值160點，續創2015年「811匯改」以來新高，而境內外人民幣匯率開盤也雙雙走強升破6.28大關，在岸匯價收盤6.2798大漲162點；離岸匯價最高一度升至6.2767。多位專家認為市場對今年美元指數的預期整體依舊偏弱，由此預判年內的人民幣匯率或將繼續穩中趨升的格局。

.面對未來的挑戰，中國大陸主力外銷無人機「彩虹」、「翼龍」兩大系列也開啟了升級模式。中國航太集團十一院說，升級版「彩虹-4」日前已經第一次完成在惡劣環境下的密集投彈試驗。

◎工商時報

.農曆年封關倒數6個交易日，中低價股買氣旺，投資人以小額資金搶賺紅包行情，高殖利率題材成為選股重心，包括開發金、合庫金、華夏等15檔法人青睞的中低價高殖利率股，春節前夕股價喜洋洋，小資族搶賺紅包。

.蘋果於周四美股盤後公布會計年度第4季（去年12月底止）業績，上季iPhone銷量雖然下滑，但在高價手機策略帶動下，營收和獲利雙創歷史新高，不過本季營收展望卻低於市場預期。

.勞動基金運用局去年投資績效揭曉，整體收益率7.59％創歷史最高。其中，攸關千萬名勞工的新制勞退收益率高達7.93％，創歷史次高；全體收益數1,407億元，若以1,116萬有效戶計算，平均每戶1.26萬元，是史上分配最多。

.車業龍頭和泰汽車去年締造新車銷售16連霸紀錄，合併營收攀上1,773億的國內車業新高，和泰車董事長黃南光昨（2）日下達2018年達成新車銷售17連霸的軍令，期許市占重返3成大關，並以「think Amazing」的新願景，拉大與競爭者的差距。

(中時電子報)