連鎖速食門口「擺攤」 摩斯「樂活早市」今賣菜

2018年02月03日 07:37 工商 姚舜

因為當令、新鮮且安全，摩斯漢堡每次辦「樂活早市」，都非常受到家庭主婦觀迎。（圖／摩斯漢堡）

農曆年節將至，不少家庭開始張羅除夕圍爐年菜，為了方便民眾可以買到「新鮮優質」、「在地當令」與「安全無虞」的食材準備過年，日系速食連鎖「摩斯漢堡」在今（2/3)日與2月10日於全台181家連鎖門市舉辦「樂活早市」，限量販售來自雲林、台東與嘉義的當令新鮮食蔬好食材，摩斯漢堡提醒，因為是限量供應，有心購買的民眾最好早點出門。

摩斯漢堡今天第一波在全台181家門市舉辦的「樂活早市」，販售的食材包括：1.雲林麥寮與崙背「結球萵苣」，符合色澤優良、無腐爛、無病蟲害等六大嚴選標準，售價每顆30元。2、雲林麥寮「高麗菜」可追溯其生產紀錄，清甜香脆，售價每顆50元。3.台東關山及海端、雲林西螺及嘉義太保的「牛番茄」果肉飽滿鮮甜，售價每顆15元。

摩斯「樂活早市」今天販售的第4種食材為彰化隆昌與嘉義大成(富源牧場)的「雞蛋」，牧場內所有生產過程都符合台灣優良農產品(CAS)規範，健康無虞，售價每盒50元(6顆)。

為支持人道飼養動物福利蛋，摩斯漢堡與友善自然的雞蛋農產彰化全佑及苗栗茂林合作，將「動福蛋」導入全省一百多間門市做餐點使用，不但納入公司內部採購重要環節，亦於該店「樂活早市」活動期間新鮮限量販售，牧場皆通過人道飼養、友善動物管理之雙重認證。

由於春節是送禮旺季，摩斯漢堡除了販售新鮮食材，自即日起至2月28日止另推出五款全新精緻禮盒，滿足消費者就近購買禮品，適合送禮或自用。「樂活早市」販售門市與禮盒商品的詳細資訊，可上摩斯漢堡官網查詢。

(工商)