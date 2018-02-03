另種「看見台灣」！「還原—土地之歌」揭人類與大自然之共生磨合

2018年02月03日 07:59 中時電子報 林宜靜 ／整理報導 ／整理報導

「大自然不需要人類，人類需要大自然。」～保護國際組織。去（2017年）導演齊柏林為拍《看見台灣2》，在花蓮勘景墜機身亡！此事讓人不勝欷噓！然齊導所拍攝的台灣，讓我們看到寶島的另一面！有大自然鬼斧神工、壯麗山河，但也從影片揭露殘害台灣的兇手竟是我們「人類」！

林琳《Day 214 - Day 222》紀實攝影。（當代館提供）

因為人性的貪婪，《看見台灣》揭露了清境農場的民宿違建問題，以及高雄後勁溪遭廢水汙染問題！然也因影片獲得高度迴響，讓台灣人看見自己生長的地方，重新省視大自然與人類的關係！在2018年初始，台北當代藝術館邀請一群年輕藝術家在於實驗展場MOCA Studio及戶外廣場MOCA PLAZA展出「還原—土地之歌」，從攝影、影像、裝置藝術中看牠門眼中的台灣與大地。

「還原—土地之歌」展覽一共邀請8位藝術家，展出關懷土地歌頌自然的創作，以不同藝術創作媒材及型態，代替土地發聲，表達對於環境現狀的不滿與隱憂。

王郁雯《大風吹》電風扇、鐵板凳、蠟。（當代館提供）

展開行動為環境發聲 創作藝術為大地歌唱

來自台東知本卡地布部落的藝術家伊命・瑪法琉，為2012年Pulima藝術獎首獎得主，本次展覽在戶外廣場中設置的作品《穿透》，以塑膠水管彎繞穿透拼組木材和排列石頭模擬的山脈海岸，而裝置也彷彿從廣場地面隆起穿透而出，在城市中奮力呼籲守候已被穿透而難以保存的傳統文化。

林瑞玉《自然的小孩》複合媒材。（當代館提供）

進入Studio展場，在走道鋪蓋著落葉中有個簡易搭建矮小卻樸質的帳篷，端坐著一位小精靈，藝術家林瑞玉捨不得物質被輕易廢棄，撿拾生活剩材廢料，以及未被清掃走的落葉，創作《自然的小孩》，在過程中也將失落的自己撿拾起來。走廊後端一張張鐵板登上放置著封在蠟裡面的電風扇，藝術家王郁雯的作品《大風吹》，將名字、正義封在慾望裡，電風扇失去了作用，而大自然也停止了吹息。

陳若軒《Day 214 - Day 222》紀實攝影。（當代館提供）

展間內宛如蜘蛛線般交錯纏繞的紅線與三角旗，為藝術家饒愛琴的作品《標記・放線》，以牽線切開空間、割開土地，插旗佔領原本不屬於任何人的區域，標記各自的利益最後也將自己困在牽線中。圓立台上分別放置水泥翻製有如化石般的飛魚與結繩，為藝術家林琳的《結繩記事系列－我家山上有座游泳池、海上飄來的白色惡靈》，皆意喻人為破壞無法恢復的自然。

劉曉蕙《有河氏》六頻道錄像裝置。（當代館提供）

穿越拱門後，展出藝術家劉曉蕙六頻道錄像作品《有河氏》，呈現美崙溪秀麗河川山巒中橫過的堤防和橋梁，以及藝術家融入在景色中的面容，以自身行為探問思索人類與自然關係的連結。藝術家李翎用紗布模擬旋風的作品《後遺症》，表達了旋轉不停的生活與時常侵襲東台灣的颱風，顯現出困境中擺盪不安的心靈。

饒愛琴《標記・放線》。（當代館提供）

除了上述七位藝術家的作品外，還有致力於紀實攝影的攝影師陳若軒，展出長期記錄側拍土地守護者們抗爭的過程《Day 214 - Day 222》，黑白照片傳達出一幕幕在街頭奮力的行動與堅毅的面容。經過長年經濟發展與環境破壞，以及近年土地政策議題，透過展覽期待大家可以試著聆聽大自然的聲音，並重新思考對人類與土地的和諧關係。

藝術家展間作品導覽。（當代館提供）

藝術家與貴賓合照。從左至右：陳若軒，黃明川，伊命・瑪法琉 Iming Mavaliw，饒愛琴，潘小雪，王郁雯，林瑞玉，李翎，劉曉蕙，徐文瑞。（當代館提供）

「還原—土地之歌」

時間：2018/02/03(六)—2018/03/18(日)

場地：台北當代藝術館實驗展場MOCA Studio、戶外廣場MOCA PLAZA

參展藝術家（姓名筆劃排列）：

王郁雯、伊命・瑪法琉、李翎、林琳、林瑞玉、陳若軒、劉曉蕙、饒愛琴

(中時電子報)