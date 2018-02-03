MLB》慘！瑞爾穆托走不了 還讓馬林魚省錢成功

瑞爾穆托想走走不了，想加薪走上仲裁卻也爭取失利。(美聯社)

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中時電子報

馬林魚歷經大清倉後，去年主力球員幾乎都走光，瑞爾穆托(J.T.Realmuto)是少數想走還走不了的球員之一，更慘的是，他連想要的薪水也拿不到，美媒報導，瑞爾穆托未接受馬林魚提出的薪資條件，雙方展開仲裁，最後他仲裁失敗，讓馬林魚少花60萬美金。

馬林魚此次跟3人進行仲裁，分別是瑞爾穆托、波爾(Justin Bour)及史崔利(Dan Straily)，3人都是首度仲裁。現年26歲的瑞爾穆托去年年薪56.25萬，出賽141場繳打擊率2成78、打擊率3成32、長打率4成51、17轟、65分打點成績，算是相當物超所值的年輕捕手。

瑞爾穆托首度獲仲裁權，要求年薪350萬，但馬林魚只願給290萬，雙方因而走上仲裁，最後贏家卻是馬林魚。瑞爾穆托先前就表達不滿想走的意願，但馬林魚一定要有賺頭才肯賣他，使得雖有至少12隊有興趣網羅他，想離開卻很難，現在連要求更高的薪資也失敗。

相較瑞爾穆托，波爾則仲裁成功；去年年薪55.25萬的他，不接受馬林魚開出加薪到300萬的條件，仲裁結果讓他如願加薪到340萬。接著下周要跟馬林魚仲裁的還有史崔利，馬林魚開出337.5萬年薪條件，不過他希望能透過仲裁爭取加到355萬。

(中時電子報)

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