NBA》詹皇若加盟 勇士將成夢幻隊

2018年02月03日 08:14 中時電子報 熊昌成 ／綜合報導 ／綜合報導

效力克里夫蘭騎士隊的球星詹姆斯(LeBron James)有可能加入金州勇士隊嗎？在ESPN記者率先爆出此訊息後，立刻引發全球NBA迷在網路上熱烈討論，贊同、反對各有說法，各地專家也分析起詹皇加盟勇士的可能性；有球迷認為，詹皇投身勇士將使勇士成為美國夢幻隊，勇士隊的鐵粉則嚴肅表示，「如果成真，從此將拒看勇士隊比賽。」

詹姆斯、柯瑞(S.Curry)、杜蘭特(K.Durant)三人都曾獲選為年度最有價值球員(MVP)，如果同時效力於勇士，將會寫下NBA歷史性紀錄──同一支球隊擁有三名年度MVP得主。在NBA史上，還不曾有任何一支球隊能同時擁有三名年度最佳球員，而能夠容納多位MVP於同一隊的情形，只會出現在夏季奧運會和世錦賽的美國夢幻隊(Dream Team)。

對此，熱心球迷在網路上留言討論，雖然ＮＢＡ近年吹起「抱團」旋風，而有強者愈強的態勢，但至少2017-18年球季打到目前，強者恆強的情形並不明顯，只不過，詹皇一旦真的入夥勇士，只怕真的會出現猶如在奧運會上所向披靡的夢幻隊一般，讓其他球隊望塵莫及了。

詹姆斯最近才成為NBA史上最年輕的三萬分得主，若加入金州勇士，則他要追逐的任何NBA紀錄都有可能達成，這會是詹皇的目標嗎？如果成真，詹姆斯將來在聯盟歷史上又會被如何定位呢？

(中時電子報)