蔡英文上台至今 李天鐸：猜猜她心裏最怕的是什麼？

總統蔡英文。（資料照，方濬哲攝）

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中時電子報

前國安局官員李天鐸以「反斬首」蔡英文心裏怕什麼？發表看法，並詢問「為什麼民進黨2次執政，都會把自己和人民之間的信賴關係，搞到水火不容？又被嚇的半死？」陳水扁任內，「紅衫軍」直逼總統府，包圍官邸，驚嚇之餘，蓋起最高的圍牆。而蔡英文上台500多天，卻說成500多年！內心深處真正的苦話是「渡日如年」。

李天鐸在雜誌《觀察》裡寫道，國防部長最符合蔡英文需求、貼心的政績，是在第一年擴編「反斬首」部隊，第二年依舊不放心，再增預算。為什麼蔡英文上任不到兩年內，做了6次反斬首演練？

其中包括2次撤離計劃，其實就是逃跑吧？且由國防部長大剌剌主持記者會，當成國防操演？彷彿除了上戰管中心和飛行員通話做秀，登潛艇威風出海外，她配合做的最多的就是演練「反斬首行動」，且都是國防部長以極近阿諛、興奮的表情陪同亮相，看我怎麼安排老闆落跑？

為什麼「斬首 反斬首」問題，會成為新聞議題？是因為蔡英文和她身邊的國安高層，決策過程中，最大特色就是「對真實不在乎，權力不受束縛，極端任性，厭惡舊體制」，所以她們蔑視專業、倫理道德，對於過去不管人或事？帶著仇恨、敵視的心態處理國家大事。

李天鐸呼籲蔡總統，中華民國的軍、警、公、教、情報、特勤人員，國家化已久，我們可以為任務、為國家犧牲生命，不會因為民進黨執政而叛變，但請不要用舊思維「黨國」想法，帶著墨鏡敵視所有這些退伍和退休的人民，他們都是國民啊！

(中時電子報)

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文章來源：李天鐸 臉書

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