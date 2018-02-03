NBA》駁斥約談勇士 詹姆斯：假如我沒講就不是真的

詹姆斯嚴正駁斥約談勇士謠言，更強調他沒說出口就不是真的。(美聯社)

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中時電子報

面對自己被爆可能將與勇士約談，「小皇帝」詹姆斯3日嚴正反駁，「我看到這新聞第一反應是狂笑，然後感覺這在傷害人，也是毫無道理的假新聞，假如你們並非從我口中聽到那些，一切都不是真的，什麼消息來源簡直該死！」

詹姆斯先前被《ESPN》爆料，假如勇士願意清出薪資空間，甚至拿出克雷湯普生、伊戈達拉跟騎士談判，詹姆斯或許可能考慮加盟勇士，組成史上最夢幻三巨頭(詹姆斯、柯瑞與杜蘭特)之一，問題是完成交易的可能性實在太低。

「我想那種新聞對我在騎士做的一切造成傷害，對我的隊友或教練也是，」詹姆斯表示，「當前我只想專注在未來幾個月幫助球隊爭冠，可是過去幾個月傳出太多關於我的謠言了，我只想說，現在我在騎士，就是只待這裡。」

詹姆斯甚至講出重話，強調就算所謂的消息來源，是來自他的老婆或小孩、其他友人，他一點也不在乎，因為那都不是真的，現在他只想專心當好領袖，更想跟自己隊友道歉，因為他的跳槽傳言造成不少傷害，一切都等今年夏天再說。

儘管詹姆斯對於勇士球團相當尊重，但《ESPN》根據線報指出，詹姆斯沒興趣加盟勇士，也清楚假如他加盟像是勇士這種預約冠軍球隊，將對他的傳奇生涯帶來不少傷害，「所以接下來別再問我類似問題，我不會回答的。」詹姆斯說。

(中時電子報)

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