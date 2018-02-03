陸央行行長周小川將退休 俄專家看好此2人接班

2018年02月03日 08:43 中時電子報 李靖棠

據俄羅斯衛星網報導，兩岸金融界最常見的面孔之一、接任大陸央行行長滿15年的周小川，外界普遍推測，他應該近期內會屆滿退休。然而，與我方央行彭淮南總裁退休時一樣，大家也很關心他的後繼者人選。俄羅斯莫斯科大學（Moscow State University）亞非學院副院長安德烈·卡爾涅耶夫認為，接班人選有兩人機會最大，分別是：現任銀監會主席郭樹清和原大陸國家開發銀行行長、現任湖北省委書記蔣超良。

現年61歲的郭樹清，則由當年的總理朱鎔基一手提拔，曾擔任人行副行長、中國外匯管理局局長、中國建設銀行董事長和山東省長等職務，被外界視為強硬派的改革人物。而現為湖北省省委書記的蔣超良，在銀行業的資歷非常豐富，從農行科員一路做到總經理，轉入人行後，曾出任深圳與廣州分行行長等職務。並歷任大陸交通銀行、國家開發銀行和農業銀行董事長，被視為具有耀眼資歷的新黑馬人選。

被外媒點名，4名下屆大陸人民銀行行長熱門人選：（由左至右）劉士余、易綱、蔣超良和郭樹清。（圖/大陸網站）

現年70歲的周小川，江蘇省宜興人，父親周建南曾出任機械工業部長，母親楊維哲則是國家科委委員。1982年成為清華大學系統工程首批博士研究生，並順利取得工學博士。1985年進入國務院任職，隔年掛職對外經濟貿易部部長助理，從此一路在大陸金融體系內向上爬升，歷任國家外匯局長、人民銀行副行長、中國建設銀行行長和證監會主席等職，最後在2002年接替戴相龍出任中國人民銀行行長一職至今。

不過，除了外國專家推測的郭蔣二人外，擁有美國伊利諾大學經濟學博士學位、現任人民銀行副行長易綱，則是第三位角逐接班人選，他不僅是中央財經領導小組辦公室副主任，更是協助周小川操盤人民幣與匯率多年的得力副手。但衛星網也提到，無論誰出任人行行長，都不得不在中國經濟發展「新常態」條件下尋找解決方案，如何解決中國金融系統的結構性失衡與高風險，將是下一階段的大陸央行必須面對的重大問題之一。

(中時電子報)