2018台灣國際科學展覽會 菁英輩出

2018年02月03日 09:56 旺報 簡立欣

來自23個國家地區的青少年學子齊聚台灣，參加為期5天的「2018台灣國際科學展覽會」競賽與交流活動，2日下午2時假國立台灣科學教育館頒獎典禮，由總統蔡英文、教育部常務次長林騰蛟親臨出席頒獎。

今年國內報名作品共240件，118件進入複審，54件作品獲獎，15名同學、9件作品代表前往美國第69屆國際科技展覽會(ISEF)；11名同學、4件作品參加荷蘭2018年國際環境及永續發展競賽(INESPO)；3名同學、2件作品參加2018年國際科學博覽會(ESI)；5名同學、3件作品參加比利時科學博覽會(BSE)；3名同學、2件作品參加加拿大科學展覽會(CWSF)等國際賽事。

總統蔡英文致詞時特別勉勵學生，要培養科學研究能力、創新發展及國際視野，世界需要更多富有創造力的科學家，關懷現今全球面對的重要議題，例如環境保護、再生能源、綠能科技、醫學發展等，而科學教育正是一切的基礎。

教育部常務次長林騰蛟表示，推動優質的科學教育一直是教育部積極努力的目標，107年新課綱更強調中學生科學探究與實作能力。他引用愛因斯坦的名言：「教育不是事實的學習，而是訓練人去思維。」期勉年輕學子們再接再厲，保持好奇心，勇於面對世界的挑戰。

評審總召集人林榮耀院士講評今年度國際科展整體的學術表現時表示，今年作品學術水準比往年提升，顯示作者思維細密，並能善於應用文獻資料及動手研發作品，有些將來可延生生技產品等，難能可貴。

今年國內青少年科學獎分由生物化學科的北市第一女中洪若淇和數學科的師大附中王凱及江佶龍兩件作品獲得。洪若淇《利用線蟲模式研究飲食對於神經老化的影響及其分子機制》研究利用與人體基因相似的秀麗隱桿線蟲，探討飲食是否會影響老化。

王凱及江佶龍以充滿童趣的《永恆的旋轉木馬》為題，嘗試突破平方和以及橢圓的限制，將問題延伸到二次曲線n個線段m次方和的一般情形，甚至可以推廣到不同的曲線以及空間曲面上，由此發現了許多有趣的幾何不變量性質。

而國外青少年科學獎則由來自俄羅斯的Anastasia A. Andrianova及Yulia D. Maslova兩位女學生獲得。兩人目前正繼續開發使用有機氯化物取代溴烯丙基，或使用金屬鈀催化的研究，並希望發展出含氟類似物的藥物的開發方式。

(旺報)