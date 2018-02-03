MLB》他拒洛磯3年約 美媒驚：到底在想什麼？

霍蘭德曾拒絕洛磯3年約，現在看來很可能是虧大了。(美聯社)

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中時電子報

霍蘭德(Greg Holland)去年在洛磯上演大復活，季後投身自由市場，至今未找到新東家，然而據美媒報導，其實霍蘭德不是沒機會回洛磯，但他拒絕5年5200萬美金的條件，最後洛磯用相同的價碼，把自由市場大咖後援投手之一的韋德戴維斯(Wade Davis)納入麾下。

霍蘭德歷經韌帶移植手術空白1年，去年簽1年600萬、附帶700萬激勵獎金跟1500萬球員選擇權條件加盟洛磯。他出賽61場戰績3勝6敗、自責分率3.61，替洛磯後援45場守住41次勝利，獲頒「東山再起獎」後，季後拒絕行使選擇權、又拒絕洛磯1740萬合格報價，投身自由市場。

在自由市場流動緩慢的情況下，霍蘭德還沒找到新家，然而他卻錯過一個大好合約？美國記者奈頓蓋爾(Bob Nightengale)透露，洛磯曾有開出3年5200萬合約給霍蘭德，但他沒有接受，最後洛磯就把這張合約給了告別小熊的戴維斯。

另一名記者桑德斯(Patrick Saunders)聽聞霍蘭德拒絕洛磯，驚呼「霍蘭德到底在想什麼？」以現在市場的狀況，加上戴維斯這合約平均年薪1733萬，可是後援投手史上最高年薪，桑德斯會有這樣的反應似乎也不讓人意外。

然而，對洛磯來說反倒是因此撿到寶，戴維斯今年將滿32歲，比霍蘭德少1歲，去年出賽59場戰績4勝2敗、自責分率2.30，33次後援機會守住32次，也較霍蘭德來得出色。霍蘭德沒接受洛磯的條件，現在各隊不願多砸錢簽球員，想再得到類似條件已經不容易了。

(中時電子報)

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