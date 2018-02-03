「別讓記憶說再見」 伊佳奇談失智症照護 免費講座

2018年02月03日 08:58 中時電子報 綜合報導

台灣過去失智症書籍都是以患者的疾病、症狀、或是照顧技巧為主要探討的內容，由失智症整合照護專家伊佳奇剛出版的「守著記憶守著你」、「別讓記憶說再見」二書，則是以照護者的心理建設為主、照護技巧為輔的一本失智症書籍，二月十日下午兩點，伊佳奇將在新北市立圖書館總館說明為何心理對照護者是十分重要，免費活動，歡迎前往聆聽。

在台灣、美國等地有超過三百場失智症相關演講的伊佳奇表示，正如他過去批評政府失智症政策錯置資源，應該將政策重點放在照護者，而不是在患者身上，他強調，唯有健康的照護者，才會出現有品質的失智症照護。

失症整合照護專家伊佳奇強調，失智症患者認知功能已經缺損，這是他們的核心症狀，如果不靠適宜的照護方式與技巧、環境的支持，患者很容易出現精神行為症狀(BPSD)，這是對家庭及患者影響最大的部分，希望降低患者產生精神行為症狀，照護者的學習就十分重要，這其中以心理建設是當務之急。

元智大學老人福祉科技研究中心失智症照護顧問伊佳奇表示，失智症長者的精神行為症狀，譬如：遊走、迷路、猜疑、妄想、重覆言語、重覆行為、暴力行為等，這部分往往造成家庭衝突，或是照護者崩潰的主要原因，出現無法承受照護壓力的家庭悲劇，所以失智症患者的精神行為症狀的照護，一直是失智症照護領域最大的挑戰，

伊佳奇認為，家庭照護者首先自己生活步調與方式先因要照護而受到改變，如果不先理解為何要改變及是否願意接受等，如果心中對照護工作無法釋懷，自己情緒先受到影響，照護行為上也很難細膩，照護品質、甚至照護者心理及生理健康受到影響，得不償失，所以他特別重視照護者心理建設。

如果希望瞭解伊佳奇如何提供失智症照護者的心理建設，可於二月十日下午，前往新北市立圖書館聆聽他的解析。

(中時電子報)