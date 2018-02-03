蕭淑麗退黨參選 孫大千：藍軍3失誤 年底大選未戰先潰

2018年02月03日 09:31 中時電子報 陳定瑜 ／綜合報導 ／綜合報導

基隆市議長宋瑋莉，角逐基隆市長，但國民黨初選，發生民調誤植烏龍。（中時資料照）

嘉義市議會議長蕭淑麗，指不信民調，昨突退出國民黨，投入嘉義市長選戰，引爆震撼彈。前藍委孫大千說，從基隆市民調誤植、高雄市唇槍舌戰，到嘉義市脫黨參選，藍營黨內初選已遍地烽火，年底大選恐將未戰先潰；並指黨中央犯3個重大失誤，還提出2點建言。

孫大千昨晚在臉書發文，指國民黨在2018縣市長提名，原是可展現改革決心和嶄新態度的機會和舞台，但黨中央犯「初選規則不一致」、「各縣市屢傳出高層口袋名單和目標人選」、「黨中央急就章，趕進度的提名方式，犧牲初選精準和謹慎」3大失誤。

孫大千表示，如果他是國民黨主席，會立即採取兩點緊急措施；第一，由黨中央邀請社會公正人士組成「黨內初選爭議調查委員會」，專責此次黨內初選申訴、調查、裁決。第二，黨中央應即刻公布統一的初選作業流程，包含初選時程、公開辯論、行為凖則、經費申報、民調規則。

前國民黨立委孫大千。(本報系資料照)

以下為孫大千臉書全文：

國民黨中央已經提早放年假了嗎？

從新北市的劍拔弩張，到基隆市的僵持不下，再到高雄市的唇槍舌戰，最後到嘉義市的脫黨參選，黨內初選已是遍地烽火，年底大選恐將未戰先潰。

國民黨2018縣市長提名的過程，原本是一個可以展現國民黨改革決心和嶄新態度的機會和舞台。誰能想到，由於黨中央犯了下列三個重大失誤，最後，讓社會大眾看笑話，讓參選同志撕破臉。

第一，初選規則不一致。黨中央針對不同縣市，採取不同的選將程序，仍然無法擺脫過去抬面下運作，私底下協調的老把戲。「充滿彈性」的結果，自然「公信力」不足。

第二，各縣市屢屢傳出高層的「口袋名單」和「目標人選」。雖然黨中央不斷否認，但是這段期間，消息人士一直利用媒體針對特定人選鼓勵勸進，拉抬聲勢，早已讓初選蒙上一層「內定操作」的陰影。

第三，黨中央急就章，趕進度的提名方式，犧牲了初選的精準和謹慎。提得快，提得早，不如提的好，提得穩。黨中央為了搶在農曆年前完成大部分地區的提名，結果貪快大意，爆出烏龍民調，反而弄巧成拙。

如果我是國民黨主席，我會立即採取下列兩點緊急措施：

第一，由黨中央邀請社會公正人士組成「黨內初選爭議調查委員會」，專責此次黨內初選的申訴、調查、及裁決的工作。首先，接手調查基隆市初選的烏龍民調事件，倘若僅是單純誤植數字，黨中央當然應該立即宣布勝出人選，以昭公信，至於，獲勝人選是否要接受提名，披掛上陣，那是後續問題。但是，如果調查後認為，民調過程充滿瑕疵疑點，可由該委員會建議，重新進行全民調初選。

第二，黨中央應立即公布統一的初選作業流程，包含初選時程、公開辯論、行為凖則、經費申報、及民調規則。並且要求各縣市黨部必須完整執行，全面落實，不可事急從權，虛應故事。唯有提出一套放諸四海皆準的初選標準，才能杜絕外界悠悠之口，才能平息黨內重重紛爭，才能證明本黨改革決心。

(中時電子報)