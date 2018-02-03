天兵匪搶劫未成獨留一雙鞋 天真盼店家還鞋

2018年02月03日 09:41 中時 呂素麗

1名男子3日凌晨到高雄市三民區1家養生館佯裝要消費，男子（左）搶劫不成逃逸，越南籍阮姓女子（右）追到門口大罵。（呂素麗翻攝）

1名男子3日凌晨到高雄市三民區1家養生館佯裝要消費，男子搶劫不成逃逸，後來發現自己的球鞋沒穿，再折返店前指著腳要討球鞋。（呂素麗翻攝）

高雄市三民區3日凌晨發生一起男子上養生館佯裝按摩而欲搶劫的案件，男子搶劫不成，未穿鞋倉皇騎機車逃逸，不到1分鐘又折返養生館要討回他的球鞋，因店家已鎖上玻璃門，嫌犯在店外比手畫腳指自己忘了換鞋，天真希望店家把鞋還他，結果店家不敢開門，嫌犯只好再逃逸，狼狽烏龍過程，全程不到5分鐘，店家沒損失，而是搶嫌丟下一雙鞋。

三民一分局十全派出所調查，1名頭戴鴨舌帽、口罩、深色衣褲、白球鞋的男子，今天凌晨零點21分到九如二如某養生館表示要消費，換好鞋子，36歲越南籍阮姓女子要帶他上2樓時，男子突然在樓梯間動手拉扯阮女脖子上的項鍊，阮女一開始以為嫌犯是色狼動手動腳，發現竟是為了脖子上項鍊後，堅持不給，嫌犯見失敗，便倉皇奪門騎機車逃逸，阮女還追到門口前大罵。

1名男子3日凌晨到高雄市三民區1家養生館佯裝要消費，男子搶劫不成逃逸，獨留店裡的白球鞋。（呂素麗翻攝）

但嫌犯發現自己腳上還穿著養生館的拖鞋，自己的休閒鞋還留在養生館內，急忙狼狽返回，要再進入養生館，因店家已鎖上玻璃門，嫌犯在店外比手畫腳指自己忘了換鞋，但店家不敢開門，嫌犯只好再逃逸，店家在男子逃走後報案。

警方調閱附近監視器及店家指證，查明車牌，以車追人，已鎖定1名涉有重嫌的男子，將循線緝捕。

(中時)