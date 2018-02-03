影》重返超級盃 賈斯汀：珍奶事件不會重演

賈斯汀將在第52屆超級盃中場時間上場表演。(美聯社)

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中時電子報
／綜合報導

知名藝人賈斯汀（Justin Timberlake）將在2月5日登場的第52屆職業美式足球超級盃，擔綱中場秀表演，「賈老闆」在應允接下表演後即對媒體信誓旦旦表示，「14年前的珍奶事件，肯定不會重演。」新英格愛國者對費城老鷹的超級盃之爭開打在即，賈斯汀的中場秀也同樣令人期待。

賈斯汀和珍娜傑克遜2004年超級盃中場表演(取自YOUTUBE)

回顧2004年第38屆超級盃，最終由新英格蘭愛國者以32-29力克卡羅萊納黑豹，隊史第二次奪冠，該屆的超級盃MVP就是即將在今年八月屆滿40歲的四分衛湯姆·布雷迪（Tom Brady）。今年，布雷迪仍將領軍尋求爭取第6次的冠軍，而14年前在中場秀擔任演出的主角就是賈斯汀。

第38屆超級盃中場秀，當紅的賈斯汀和珍娜傑克遜（Janet Jackson）同台表演，勁歌熱舞氣氛正嗨的高潮，賈斯汀突然伸手撕下珍娜胸前一片皮料，讓她露出穿了金色星形乳環的右乳；這一幕隨著直播同步放送，令全美1億3千萬觀眾瞠目結舌，這起「露乳事件」因而震撼全球，雖然賈斯汀在事後表示：「我很抱歉。這真的不是故意安排的，我也很後悔。」但當時珍娜的新唱片正要問市，因而也有陰謀論者研判，這可能是珍娜為炒作促銷新專輯而做的刻意安排。一時間眾說紛紜，但之後不了了之。

14年過後，賈斯汀重返超級盃中場秀，在接受邀請擔綱演出後，賈斯汀很認真的策劃今年的演出，據美媒報導，賈斯汀12分鐘的表演將包括他的新歌，而當年的露奶事件肯定不會重演。

(中時電子報)

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