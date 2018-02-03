受邀出席川普國情咨文演說 脫北者池成鎬是誰？

2018年02月03日 09:51 中時電子報 李靖棠

據澳洲新聞網（Australia News Corp.）報導，美國總統川普（Donald Trump）於日前完成其任內首度國情咨文（State of The Union address）演說，不僅痛批北韓金正恩（Kim Jong-un），更邀請了一名「脫北者」蒞臨國會山莊（United States Capitol），並對其艱辛脫逃的辛苦與毅力表達鼓勵。這名脫北者也因此一夜爆紅，他就是幼年時為偷煤度日，造成左手左腳遭火車軋斷、輾轉從大陸潛逃至南韓的池成鎬（Ji Seong-ho）。

現年35歲的池成鎬，出生於北韓邊境會寧（Hoeryong）附近，出生時不幸遭遇1994至1998年北韓大面積饑荒災難，全家靠著菜根與玉米外皮勉強存活。池成鎬回憶道，自己看著祖母因缺糧而活活餓死，他不少的同學朋友，也被那場大飢荒，奪走了好多人的性命。但教育系統和官方卻仍持續「洗腦」，告訴民眾糧食與灌溉系統會變好，他們生活在全世界最美的社會中，直到他逃離北韓，才發現一切都是超大謊言。

他14歲那年，因為一次試圖跳上火車，好偷取燃煤度日時，不慎從車廂間跌落鐵軌，導致左手與左腳遭受嚴重傷害。當地醫生本不願替他醫治，是其母親苦苦哀求下，才在毫無麻醉的情況下，將已經壞死的左手左腳切除。池成鎬表示，那種痛徹心扉的感覺，他至今仍難以忘記，「由於沒有止痛藥和麻醉，我一度希望自己死了，還不需要遭受這樣的痛苦。」

在展開千里大逃亡之前，池曾經為找尋食物而越過邊境，但卻被邊防抓回，對他加重懲罰。2004年，他的母親與妹妹首先逃脫至大陸東北，兩年後他與哥哥2人跨越圖們江，展開一萬公里大逃亡的旅程；但他們的父親卻未能完成旅途，最終遭邊防抓回並毒打致死。他穿越了整個東部中國，進入寮國、緬甸與泰國，費盡千辛萬苦後，終於在2006年7月得到南韓庇護，成為「脫北者」。

如今的他，不僅有了義肢能正常活動，並進入大學就讀，成為一名披露北韓真相的作家。池成鎬感謝大家對他的關心，他在專訪時表示，「讓全世界知道北韓內幕真相固然重要，但相反地，更重要的是，要讓北韓人民知道，這個世界的真正樣貌，而不是官方塑造的那個醜陋面貌。」

(中時電子報)