遊星注意！在樟宜機場濫用登機証 去年92人被逮

新加坡警方表示，去年有92人因濫用登機證而遭到逮捕。圖為樟宜機場。（達志影像/shutterstock)

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中時電子報
/綜合報導
新加坡警察臉書貼文，提醒所有乘客不要濫用登機証。（擷取自新加坡警察署臉書）

雖說付錢的人是大爺，但買了機票卻不登機，在新加坡可是會出事！新加坡警方日前公告，有2名年輕人分別買機票而不登機，停留在受管制的過境區，只為會見偶像，另一則是購物而遭到逮捕。新加坡警方提醒，乘客若濫用登機証，會被罰款或吃牢飯。

新加坡警察臉書2月1日貼文指出，今年1月底，警方在樟宜機場分別逮捕20及23歲女子，原因是20歲女子買了一張機票，只為會見韓國男孩樂團；而另一名23歲女子則利用機票，在過境區免稅商店購物，他們皆無意離開新加坡，搭機飛往其他國家。

警方表示，2017年有92人因濫用登機証而被捕。警方提醒所有乘客，樟宜機場的過境地區受到管制, 進入過境地區的乘客只能前往目的地，若濫用登機証，將受到法律制裁，可能處以1,000美元罰款或2年徒刑，情節嚴重的人將兩者都罰。

文章來源：Singapore Police Force

對於新加坡政府維護機場安全的作法，有人認為，這並非登機証被濫用的問題，而是系統漏洞；有人則抨擊新加坡政府，竟然有如此荒謬的法律，買票但不飛行到底會造成什麼安全問題？但也有人贊同，濫用安全地方，應該嚴懲重罰。不過，也有人感到困惑，如果進去決定不旅行呢？該怎麼通知警察？

(中時電子報)

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
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