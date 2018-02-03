老天幫忙！日領土增加超過2平方公里

2018年02月03日 10:44 中時電子報 楊幼蘭

一提到火山爆發，總令人聯想起災難，避之唯恐不及。

不過，據日經中文網2日報導，日本國土地理院2月1日發佈報告稱，截至2017年10月1日，日本所主張的領土面積為37萬7973.89平方公里，同比增加了2.32平方公里。

而其中的主要原因，在於隸屬東京的小笠原群島西之島拜火山爆發之賜，增加了面積。2013年11月西之島附近海底火山爆發，長出一個新的小島，而火山噴發的熔岩不斷堆積，使新島逐漸擴大。到了12月，新島與舊島相連，使島嶼面積擴大。而火山活動直到2015年8月後才逐漸趨緩，但熔岩已包圍並覆蓋了舊島區域。

日本2017年6月根據2013年火山噴發後首次製作的地形圖，計算了國土面積，而這是國土地理院首度將西之島增大的部分列入領土面積。

日本國土地理院說，西之島的面積比火山噴發前增加了2.43平方公里，增為2.72平方公里。由於測定工作在2016年12月實施，現在的面積可能進一步擴大。

連帶的，東京都的面積也擴大了2.96平方公里，增為2193.96平方公里。而日本其他都道府縣的面積也有所增減，國土地理院稱，填海造陸和精密測定是面積出現變化的主因。

日本每年都會更新國土面積數據，以算出人口普查中的人口密度，還有計算地方交付稅，也就是中央分配給地方的財政補貼。

(中時電子報)