影》半小時吃下501隻雞翅！ 美大胃王莫莉打破紀錄

2018年02月03日 11:01 中時電子報 李靖棠

據美國哥倫比亞廣播電視台（CBS）報導，就在年度盛事超級盃（Super Bowl）前夕，美國費城（Philadelphia）富國銀行中心（Wells Fargo Center）率先舉辦「雞翅盃」（Wing Bowl）大胃王比賽，湧入超過2萬名粉絲到場加油。最終在激烈廝殺和觀眾見證下，現年39歲的莫莉（Molly Schuyler），以30分鐘吃完501隻雞翅的成績，不僅贏得她第三座「雞翅盃」冠軍獎盃，更打破2015年創下的444隻雞翅紀錄，成為新紀錄保持人。

美國費城2018「雞翅盃」大賽。

這個「雞翅盃」創始於1990年，由當地電台舉辦，是費城當地極具影響力的比賽，時間設定於美式足球決賽超級盃前兩天舉行，規模隨著時間變化愈來愈大。不過，對於費城當地居民而言，今年的意義又不太一樣，他們家鄉隊伍老鷹隊（Eagles）即將在超級盃賽場上，迎戰衛冕冠軍、來自波士頓的新英格蘭愛國者隊（New England Patriots），雞翅盃也成為替老鷹隊集氣加油的粉絲活動之一。

Final minute of Round 2. #WingBowl pic.twitter.com/c4bEX0BxaG — Wing Bowl (@WIPWingBowl) 2018年2月2日

Molly Schuyler sets new world record by eating 501 wings in 30 minutes to win #WingBowl 26 ‼️ pic.twitter.com/hYSov0hvkJ — SPORTSRADIO 94WIP (@SportsRadioWIP) 2018年2月2日

居住於加州、是一名擁有四名子女母親的莫莉，是美國知名的大胃王挑戰者。她曾多次參加雞翅盃，並在22與24屆奪下冠軍獎座，除了雞翅大賽外，她也是比薩、起司、漢堡與玉米棒等高熱量食物挑戰賽的常勝軍。2015年在紐約餃子大賽中，在2分鐘內吃完93顆餃子，打破自己在2013年的紀錄奪冠；去年2月則在伊利諾州，以15分鐘吃完一份32英吋的超大比薩，讓人感到佩服不已。

(中時電子報)