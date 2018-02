學測英文45題爭議 大考中心：選C確定給分

2018年02月03日 11:12 旺報 簡立欣

有關107學測英文考科第45題疑義處理程序,大考中心表示,答案選項C沒有疑義,所以選C的考生確定給分。

學測英文閱讀測驗第45至48題是題組,改寫自時代雜誌《Time》,敘述西尼羅病毒熱(West Nile)在美國爆發,最後結論是「Tropical infections are thus as much related to government inaction as they are to climate.(熱病的傳染原因來自政府不作為,就像氣候帶來的問題。)」但公布答案45題的「本文主旨」答案卻是C:West Nile and the conditions its virus thrives in(西尼羅病毒熱及其在哪種情況下會繁殖)。

有出版社特別向原作者Bryan Walsh寫信詢問原意,對方回答:「我認為是B,主要在討論政府的處理效率問題。」表示文章主旨是政府的處理效率問題,像台灣瘧疾,雖然天氣氣候變化會影響病毒傳播,但最終是歸結政府問題,答案B比較好。引爆此次爭議。

大考中心今發聲明表示,本次英文考科答案討論會議1月27日召開時,邀請3位大學教授與2位高中老師與會,會中皆未提出試題疑義,大考中心因此在1月28日公布選擇題參考答案。但之後收到針對英文考科第45題的意見,「經了解,本題係由命題老師針對兩個不同的文章來源節錄編輯改寫。本題經答案討論會議確認答案選項C沒有疑義,所以本題選C的考生確定給分。」

聲明指出,將依標準流程另開「疑義試題討論會議」,目前已擬定2月5日針對英文考科第45題召開會議,選B是否可接受,另邀請5位英文科學者專家討論確認,結果將依簡章規定於2月9日公布。

