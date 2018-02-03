NBA》豪哥坐鎮沒用 羅培茲領湖人撕裂籃網

自從開幕戰受傷後，林書豪首次坐在籃網主場場邊觀戰。(取自籃網官推)

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中時電子報
布魯克羅培茲強行切入上籃，籃網防線來不及阻擋。(美聯社)

自從開幕戰右膝髕韌帶撕裂報銷後，林書豪3日首次穿上西裝坐在場邊替籃網隊友加油，可惜籃網最後關頭守不住上季豪哥最佳搭檔布魯克羅培茲，終場99比102吞下本季第34敗(19勝)，仍排東區第12，距離季後賽仍很遙遠。

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由於這是布魯克羅培茲本季首次，也是唯一1次重返前東家籃網主場巴克雷中心，籃網還特地在第1節打完時，現場播放他過往替籃網效力的精華影片，展現他們對於羅培茲不捨的心情，羅培茲也用場上表現做出最直接回應。

靠著羅培茲、蘭道爾與英格拉姆等人的強勢火力，湖人末節大部分時間處於領先局面，羅培茲最後1分28秒的上籃，更幫湖人取得4分領先，儘管籃網仍不放棄，可惜喬哈里斯最後1.6秒的三分出手沒進，籃網無奈在主場吞敗。

全場投進3顆三分球的羅培茲，貢獻19分、3籃板及3火鍋的優異表現，蘭道爾也有19分、12籃板，哈特15分、14籃板，英格拉姆交出16分、10助攻與8籃板的接近大三元演出，克拉克生11分。

籃網以丁維迪23分、9助攻與7籃板表現最為出色，賈瑞特艾倫也有20分、5籃板，面對自己老東家湖人，羅素替補打了24分鐘，拿15分、4籃板及3助攻，投18中7的手感只能算是勉強及格。

(中時電子報)

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